Maďaři postavili kruhák na poli, ale nevede k němu žádná cesta. EU na to dala miliony

S odhalením přišel investigativní server Átlátszó. Na poli mezi dvěma městy v západním Maďarsku vyrostl moderní kruhový objezd, kolem kterého ale nevede žádná cesta. Stojí osamoceně uprostřed krajiny a připomíná spíš kulisu než reálnou dopravní stavbu. Cena projektu přitom dosáhla 500 milionů forintů (v přepočtu zhruba 33 milionů korun) a většinu zaplatila Evropská unie.
🇪🇺💸Another classic EU-funded project from Hungary: €1.3 million spent on a useless roundabout in the middle of nowhere—after Viktor Orbán's government failed to deliver its share (rail developments) for a planned logistics hub and container terminal. By @atlatszo. pic.twitter.com/PaFMzBev3l— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) October 18, 2025
Objezd měl být součástí přístupové infrastruktury pro velké logistické centrum a kontejnerový terminál, které chtěla u Zalaegerszegu postavit společnost Metrans. Firma plánovala využít region jako dopravní uzel pro přepravu zboží z přístavů na Jadranu dál do střední Evropy - bez nutnosti projíždět Budapeští. Místní samospráva přislíbila vybudovat silnice a inženýrské sítě, což také do konce roku 2023 splnila.
Terminál nikde, železnice také ne
Investice do kruhového objezdu měla být jen první fází širšího projektu. Klíčová část - železniční spojení - však stále neexistuje. Přesto, že maďarská vláda v roce 2021 oznámila, že koleje vybuduje společně se železniční společností GYSEV.
Evropská komise schválila spolufinancování projektu v červnu 2023, ale práce se neposunuly. Veřejná soutěž byla vyhlášena až loni na podzim, přičemž termín pro podání nabídek vypršel letos v březnu. Výběrové řízení zatím není uzavřené, a tak se stavba stále neposunula ani o metr.
Náklady na vybudování kolejí se odhadují na 12 miliard forintů (zhruba 800 milionů korun), přičemž polovinu má pokrýt Evropská unie a druhou polovinu stát. Vítěz zakázky by měl mít na dokončení stavby 840 dní, tedy více než dva roky. Pokud se začne stavět ještě letos, železnice by mohla být hotová nejdříve koncem roku 2027.
Druhá fáze za další stovky milionů
Zalaegerszeg mezitím plánuje další rozšíření infrastruktury v lokalitě. Město chce postavit další kruhový objezd a systém odvodu dešťové vody, zároveň plánuje přeložku elektrického vedení. I tato druhá fáze má být financována z unijních prostředků - v rozpočtu je na ni vyčleněna bezmála miliarda forintů.
Původně měl kontejnerový terminál začít fungovat už v roce 2023, jak při slavnostním poklepání základního kamene sliboval ministr zahraničí Péter Szijjártó. Realita je ovšem jiná: zatímco terminál nikde, kruhový objezd stojí osamoceně na poli a stal se terčem kritiky i posměchu.
Nejde o první podobný případ
Příběh kruhového objezdu není v Maďarsku výjimečný. V roce 2023 vyvolala rozruch stezka v korunách stromů u obce Nyírmártonfalva, financovaná z evropských dotací. Les, který měl atrakci obklopovat, byl mezitím vykácen a konstrukce za v přepočtu čtyři miliony korun tak zůstala stát uprostřed holé pláně. Projekt byl spojen se starostou obce Mihályem Filemonem (člen vládní strany Fidesz), který dotaci získal jako soukromá osoba.
Podobný rozruch vzbudila i minirozhledna u Kunszentmiklósu - vysoká jen 1,5 metru a postavená na zcela rovném území, odkud není vidět vůbec nic. Tři čtvrtiny nákladů i zde hradila Evropská unie.