Premiér Ontaria tvrdě o Trumpovi: Podporoval jsem ho. A on teď útočí na naše rodiny

Premiér nejlidnatějšího kanadského státu Ontario Doug Ford se tvrdě obul do amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem jsou americká cla. Trump zavedl cla ve výši 25 procent na většinu dováženého kanadského zboží a hrozí jejich zvýšením na 50 procent. Kromě toho opakovaně vyzývá Kanadu, aby se stala 51. státem USA a končícího premiéra Justina Trudeaua označuje zásadně jako "guvernéra Trudeaua".

Doug Ford je přitom konzervativní politik, který Trumpa v minulosti podporoval. "Já jsem ho podporoval, ještě než byl zvolen. Ještě před rokem 2016. Stejně tak mnoho milionů Kanaďanů. A on teď útočí na naše rodiny, chce nám vzít jídlo ze stolu, zavřít naše továrny. A já jako premiér Ontaria mám dělat, jako že nic? Řeknu vám, že ne. Nikdy!" řekl Ford v pořadu americké zpravodajské televize Fox News.

Ford ve svém státě, kde žije skoro 40 procent všech obyvatel Kanady, zavedl zákaz prodeje amerického alkoholu - z pultů zmizela americká whiskey i kalifornské víno. A to až do doby, než se situace vrátí do stavu "nulových vzájemných cel", řekl Ford. Zavedl 25% přirážku k cenám elektřiny exportované do Spojených států, což by zasáhlo milion a půl amerických domácností v oblasti velkých jezer, které jsou závislé na elektřině z Kanady (rozhodnutí následně pozastavil poté, co Trump odložil další zvýšení cel). Zrušil rozsáhlý kontrakt se společností Starlink Elona Muska. A uvedl, že Ontario zastaví dodávky niklu do Spojených států.

Mezitím ale napětí trochu kleslo. Forda pozval do Washingtonu ministr obchodu Howard Lutnick. Oba muži předstoupili před novináře s optimismem. "Máme pocit, že se teplota snížila," řekl Ford. "Upřímně mohu říci, že to bylo nejlepší setkání, jaké jsem tady kdy absolvoval." A Fordova ostrá slova (a velmi pravděpodobně i zvýšení cen elektřiny pro americké domácnosti) měla efekt i na prezidenta Trumpa, který ho označil za "velmi silného muže".

Je tak možné, že se bude opakovat scénář z prvního Trumpova funkčního období. V červnu 2018 Trump zavedl cla ve výši 25 % na ocel a 10 % na hliník dovážený z Kanady (a dalších zemí včetně Číny a EU). V květnu 2019 pak cla na ocel a hliník pro Kanadu zase zrušil (šlo o součást nové severoamerické dohody o volném obchodu USMCA).

Trumpova politika vůči Kanadě ale už stačila zhoršit vztahy mezi těmito tradičními spojenci. Podle únorového průzkumu Ipsos má 68 % Kanaďanů kvůli Trumpovým hrozbám a clům negativní názor na Spojené státy. Více než polovina respondentů uvedla, že se rozhodla omezit nákup amerických výrobků a cestování do USA.

Průzkum Angus Reid Institute ze 4. března ukázal, že 79 % Kanaďanů má na Donalda Trumpa negativní názor a pouze 17 % pozitivní. 71 % Kanaďanů podporuje moratorium na prodej vozidel Tesla (značku vlastní blízký Trumpův spolupracovník Elon Musk), 65 % podporuje plošné clo ve výši 25 procent na všechno americké zboží. Co je asi nejvíce vypovídající hodnota, je pouhých 24 % Kanaďanů, kteří mají pozitivní pohled na Spojené státy. To se blíží pohledu obyvatel Číny (20 %) a je hluboko například pod Mexikem (75 %) nebo Velkou Británií (82 %).