"Překvapení" pod mostem. Ukrajinci s drony nemilosrdně využili ruské zbrklosti

Útok na oba mosty provedla rota palebné podpory 58. motorizované brigády, která využila kombinaci útočných dronů a protitankových min, píše Militarnyi. Pozoruhodné na celé akci je především to, že drony obránců napadeného státu cílily na ruské miny umístěné přímo pod mosty.
Rusové je sem pravděpodobně umístili pro případ, že by most v budoucnu museli sami zničit kvůli postupu nepřítele. Výbuch byl drtivý i díky tomu, že výbušniny vojáci agresora naskládali na jednu velkou hromadu. Video z operace zveřejnil ukrajinský start-up ODIN, který armádě dodává drony.
V Belgorodské oblasti nejde o výjimečný případ. Už na začátku měsíce Ukrajinci informovali o výbuchu mostu v tomto regionu. I tady vojáci využili zbrklosti Putinovy armády a dronem zasáhli ruské miny umístěné pod stavbou.