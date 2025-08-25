Zahraničí

"Překvapení" pod mostem. Ukrajinci s drony nemilosrdně využili ruské zbrklosti

mk mk
před 24 minutami
Ukrajinská armáda v uplynulém týdnu zničila dva mosty v Belgorodské oblasti, které Rusko využívalo pro přesun vojenské techniky a personálu. Operace významně zkomplikovala logistiku ruských jednotek v příhraniční oblasti, informuje ukrajinský server Militarnyi.
Ukrajinci odpálili dva mosty v ruské Belgorodské oblasti. Byly pod nimi ruské miny | Video: Ukrainian Military YouTube

Útok na oba mosty provedla rota palebné podpory 58. motorizované brigády, která využila kombinaci útočných dronů a protitankových min, píše Militarnyi. Pozoruhodné na celé akci je především to, že drony obránců napadeného státu cílily na ruské miny umístěné přímo pod mosty. 

Rusové je sem pravděpodobně umístili pro případ, že by most v budoucnu museli sami zničit kvůli postupu nepřítele. Výbuch byl drtivý i díky tomu, že výbušniny vojáci agresora naskládali na jednu velkou hromadu. Video z operace zveřejnil ukrajinský start-up ODIN, který armádě dodává drony.

V Belgorodské oblasti nejde o výjimečný případ. Už na začátku měsíce Ukrajinci informovali o výbuchu mostu v tomto regionu. I tady vojáci využili zbrklosti Putinovy armády a dronem zasáhli ruské miny umístěné pod stavbou.

Rusové ukázali obří epicentrum teroru. Tady pomůže jen kobercový nálet, píše expert

Kreml zveřejnil propagandistické video z továrny Jelabuga, kde se vyrábějí drony Šahíd | Video: X/front_ukrainian
 
Mohlo by vás zajímat

Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

Dění v Jižní Koreji podle Trumpa vypadá jako čistka nebo revoluce

Dění v Jižní Koreji podle Trumpa vypadá jako čistka nebo revoluce

Emil emigroval do Rakouska. Los, který bavil Čechy svým putováním, je u Vídně

Emil emigroval do Rakouska. Los, který bavil Čechy svým putováním, je u Vídně

Tajfun Kajiki dorazil k pobřeží Vietnamu, statisíce lidí byly evakuovány

Tajfun Kajiki dorazil k pobřeží Vietnamu, statisíce lidí byly evakuovány
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina dron Rusko

Právě se děje

před 15 minutami
Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

J. D. Vance se pokoušel najít alternativu k Zelenskému v případě politické krize na Ukrajině. Oslovil jeho největšího rivala.
Aktualizováno před 20 minutami
Krutý debakl na závěr kariéry. Rozlučka Kvitové na US Open netrvala ani hodinu

Krutý debakl na závěr kariéry. Rozlučka Kvitové na US Open netrvala ani hodinu

Petra Kvitová odehrála na US Open proti Francouzce Diane Parryové poslední utkání v kariéře. Barbora Krejčíková zabrzdila kanadskou senzaci.
před 24 minutami
"Překvapení" pod mostem. Ukrajinci s drony nemilosrdně využili ruské zbrklosti
0:15

"Překvapení" pod mostem. Ukrajinci s drony nemilosrdně využili ruské zbrklosti

Pozoruhodné na celé akci je především to, že drony obránců napadeného státu cílily na ruské miny umístěné přímo pod mosty. 
Aktualizováno před 1 hodinou
Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Úvod týdne bude slunečný s teplotami kolem 22 stupňů Celsia.
před 1 hodinou
Gaudu porazil na Vueltě dánské duo. Držitele červeného dresu určilo pomocné kritérium

Gaudu porazil na Vueltě dánské duo. Držitele červeného dresu určilo pomocné kritérium

Francouz David Gaudu si připsal už třetí etapový triumf na Vueltě v kariéře.
před 1 hodinou
Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Farmářům zbývá sklidit 6050 hektarů obilnin, tedy půl procenta ploch, a posledních 597 hektarů řepky.
před 1 hodinou
Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů

Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů

Pravděpodobný vítěz voleb, opoziční hnutí ANO, už dříve několikrát avizoval, že plán útrat současné vlády bude chtít zcela přepracovat.
Další zprávy