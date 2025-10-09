Dohoda uzavřena. Izraelští rukojmí se mají vrátit domů v pondělí

Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil uzavření dohody mezi Hamásem a Izraelem o realizaci první fáze svého mírového plánu. "Myslíme si, že se všichni vrátí v pondělí," uvedl Trump. Podle něj se předání bude týkat i těch rukojmích, kteří zemřeli.
Podpis příměří v Gaze je očekáván ve čtvrtek 11:00 SELČ a hned po podpisu dohody má klid zbraní začít platit, uvedly izraelské zdroje, jež citoval Reuters.
Zdroj z Bílého domu, který citovaly před Trumpovým prohlášením stanice CNN a BBC, předpokládal, že se předání uskuteční v pondělí. Zdroj poukázal na to, že po oficiálním schválení dohody má izraelská armáda 24 hodin na odchod na sjednané pozice. Hamás pak má 72 hodin na propuštění rukojmích. Podle stanic je však možné, že Hamás propuštění uspíší.
Agentura AP uvedla s odkazem na nejmenované zdroje, že předání 20 rukojmích, kteří jsou naživu, Hamás plánuje na víkend, pokud izraelská armáda začne s odchodem na sjednané pozice. Podobnou informaci poskytl stanici CNN i jeden izraelský zdroj. Mluvčí izraelské vlády agentuře Reuters řekl, že očekává začátek předání rukojmích v sobotu.
Podle agentury AFP, která se odkazuje na zdroj z teroristického hnutí Hamás, se předání uskuteční do 72 hodin od momentu, kdy začne dohoda platit. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených po 7. říjnu 2023. Podle stanice BBC a deníku Haarec Hamás stále neobdržel jmenný seznam Palestinců, které Izrael propustí ze svých vězení.
Podle stávajících informací Hamás a jeho spojenci drží v Pásmu Gazy 48 izraelských rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. S propuštěním všech rukojmích a ukončením bojů počítá podle zprostředkovatelů jednání dohoda, se kterou v noci na čtvrtek souhlasily Izrael a Hamás.
Dohodu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás vítají v prvních reakcích britský premiér Keir Starmer, generální tajemník OSN António Guterres či indický premiér Naréndra Módí. Ve svých prohlášeních vyjadřují naději, že dohoda povede k ukončení války v Pásmu Gazy a k propuštění všech rukojmích. Vyzývají také k plnění závazků obsažených v dohodě.
Nepřibližujte se k vojákům, varuje armáda
Izraelská armáda vyzvala Palestince, aby se nevraceli na sever Pásma Gazy, který je stále bojovou zónu. Civilistům tam hrozí velké nebezpečí, uvedl podle médií a agentur mluvčí armády. Palestinci se nemají přibližovat k izraelským vojákům. Armáda vydala varování několik hodin po oznámení, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle palestinských úřadů i v noci pokračovaly údery v Pásmu Gazy.
Armáda uvedla, že stále obléhá město Gaza a oblast je tak "extrémně nebezpečná" pro civilisty. "Pro vaši bezpečnost nevracejte se na sever (Pásma Gazy) a nepřibližujte se k místům, kde armáda působí," uvedl mluvčí izraelských ozbrojených sil.
Armáda již dříve uvedla, že náčelník generálního štábu Ejal Zamir jí nařídil, aby se připravila na každý scénář. Armáda také uvedla že se chystá na to, aby návrat rukojmích držených v Pásmu Gazy se uskutečnil "s citlivostí a profesionalitou".