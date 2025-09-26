Trump se zlobí, a tentokrát opravdu hodně. Jenže Kreml má plán, tvrdí ruský analytik

"Trumpovy výroky v Moskvě nevyvolaly žádné podráždění, ale spíše nespokojenost, nic víc. Připravili si na něj různé kanály vlivu a Rusko si tak je jisté, že od Trumpa zase získá pozornost, aby mu sdělilo svůj světonázor," vysvětlil Sinelnikov-Orišak.
Mikhail Sinelnikov-Orišak
Mikhail Sinelnikov-Orišak je ruský politolog zaměřující se zejména na vztahy mezi Ruskem a USA. Před rokem 2022 býval často hostem ruských televizních státních kanálů, po 24. únoru ale změnil na Putinův režim názor. V posledních letech komentuje dění spíše pro západní média.
Velké očekávání nemá ani v případné změně vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. "K žádnému prudkému zhoršení nedojde, protože jednoduše není jak věci zhoršovat," popsal.
Trump sice prohlásil, že věří, že by Ukrajina mohla znovu dobýt veškeré své území okupované Ruskem, nic ale nenasvědčuje tomu, že by jeho slova doprovázela i změna politiky USA - například v rozhodnutí uvalit na Moskvu nové přísné sankce. "Přímou eskalaci teď Trump nevyvolá, protože by to zničilo jeho pečlivě pěstovaný obraz mírotvůrce," soudí analytik. "Takže ano, do určité míry se objeví příspěvky na sociálních sítích, ale kromě toho neočekávám nic mimořádného."
Sinelnikov navíc tvrdí, že si Trump uvědomuje, že veškeré jeho úsilí nikam nevede. "Trump je ovlivnitelná postava a velmi záleží na tom, kdo s ním komunikuje. Byl mu předložen nějaký alternativní plán, který se mu zalíbil - pravděpodobně protože nabízel viditelné řešení. A tak se prezident inspiroval a napsal svůj příspěvek."
Podle Washingtonu by měl Kyjev jednat nyní, když Moskva čelí ekonomickým problémům. Kreml tvrdí, že ruská ekonomika je stabilní a že pomalý, ale stálý postup ruských sil na Ukrajině je součástí promyšlené strategie.