"Už je tady zas, postrach Evropy!" Němci analyzují Babišův comeback

"Už je tady zas: Andrej Babiš, miliardář, podnikatel v zemědělství a politice, postrach Evropy vyhrál minulou sobotu české parlamentní volby," napsal v komentáři Die Zeit. Podle něj je tak jasné, kdo bude Česku v příštích letech vládnout. "Pouze to, jak bude vládnout, nebylo nikdy tak nejisté," dodal.
Jeho hnutí ANO se podle listu za dobu své existence přesunulo politicky zprava doleva: zatímco původně bylo v Evropské unii součástí liberální frakce Renew, nyní je v "euroskeptické" frakci Patrioti pro Evropu. Babiš napodobil svůj vzor, amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle Die Zeit nejen pomocí červených čepic s nápisem Silné Česko, ale i pověstí někoho, kdo umí uzavírat dohody.
Vznikne koalice neochotných?
Autor komentáře se ptá, jaké bude mít Babišovo vítězství vliv na evropskou politiku. Zůstane Česko spojencem Ukrajiny? Spojí se Babiš s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem? "Vznikne blokační blok na východě EU, koalice neochotných, rozšíří se brána, kterou může Putin vpadnout do NATO?" ptá se prestižní německý deník.
Die Zeit připomíná, že Babiš před dvěma lety kandidoval na prezidenta. Tehdy prosazoval mír s Ruskem a v televizní debatě řekl, že by nepomohl napadenému Polsku, pokud by země aktivovala článek 5 Severoatlantické aliance, dodává die Zeit.
Nepředvídatelně pragmatická politika
Babišovu politiku lze podle komentáře popsat nejlépe jako "nepředvídatelně pragmatickou", což lze vysvětlit kromě "chameleonského vztahu k politické náladě v zemi" také podnikatelskými zájmy předsedy ANO. "Jeho koncern Agrofert je aktivní ve 20 evropských zemích a je jedním z největším příjemců podpory z EU v Česku," napsal Die Zeit. Babišovi je podle něj jasné, že Česko hospodářsky závisí na EU, ale i to, že na rozdíl od Slovenska či Maďarska se jiné závislosti zbavilo: závislosti na dovozu plynu a ropy z Ruska.
Komplikací se pro Babiše nyní jeví to, že nejspíš bude závislý na hlasech nové strany Motoristé sobě a "nacionalistické SPD, jejíž šéf Tomio Okamura propaguje vystoupení z EU a NATO a dává Ukrajině vinu za ruskou útočnou válku". Jejich hlasy přitom potřebuje podle Die Zeit nejen k vládnutí, ale i k tomu, aby případně nebyl zbaven imunity kvůli stíhání v kauze Čapí hnízdo.