"Pomáhejme imigrantům, otevřeme jim svou náruč," vyzval papež katolíky

"Otevřeme jim svou náruč a srdce, přivítejme je jako bratry a sestry a buďme pro ně útěchou a nadějí," prohlásil papež.
Lev XIV., který je prvním papežem narozeným ve Spojených státech, v úterý kritizoval imigrační politiku Trumpovy administrativy a zpochybnil, že je v souladu s učením katolické církve. Jeho výroky vyvolaly bouřlivou reakci u některých prominentních konzervativních katolíků, píše Reuters.
Papež uvedl, že církev nyní zažívá "novou misionářskou éru", ve které má za úkol poskytovat pohostinnost, soucit a solidaritu migrantům, kteří utíkají před násilím a hledají bezpečnější místo k životu.
Lev XIV. letos na papežském stolci nahradil zesnulého papeže Františka. Nový papež zatím projevoval větší zdrženlivost než jeho předchůdce, který Trumpovu administrativu kritizoval velmi často.