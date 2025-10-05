Zahraničí

"Pomáhejme imigrantům, otevřeme jim svou náruč," vyzval papež katolíky

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Papež Lev XIV. vyzval katolíky po celém světě, aby pomáhali imigrantům. Navázal tak na nedávnou kritiku tvrdých protiimigračních opatření amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters. Papež uvedl, že s imigranty by se nemělo zacházet s lhostejností a se stigmatem diskriminace.
Papež ještě před začátkem mše nečekaně vystoupil před dav a ocenil, kolik mladých lidí se dnes do Vatikánu dostavilo.
Papež ještě před začátkem mše nečekaně vystoupil před dav a ocenil, kolik mladých lidí se dnes do Vatikánu dostavilo. | Foto: Reuters

"Otevřeme jim svou náruč a srdce, přivítejme je jako bratry a sestry a buďme pro ně útěchou a nadějí," prohlásil papež.

Lev XIV., který je prvním papežem narozeným ve Spojených státech, v úterý kritizoval imigrační politiku Trumpovy administrativy a zpochybnil, že je v souladu s učením katolické církve. Jeho výroky vyvolaly bouřlivou reakci u některých prominentních konzervativních katolíků, píše Reuters.

Papež uvedl, že církev nyní zažívá "novou misionářskou éru", ve které má za úkol poskytovat pohostinnost, soucit a solidaritu migrantům, kteří utíkají před násilím a hledají bezpečnější místo k životu.

Lev XIV. letos na papežském stolci nahradil zesnulého papeže Františka. Nový papež zatím projevoval větší zdrženlivost než jeho předchůdce, který Trumpovu administrativu kritizoval velmi často.

 
