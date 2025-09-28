Režisér Strach má rytířský titul od papeže. Jeho pohádky vyvolaly aplaus i v Římě

"Pokud by se s kazatelem mluvilo stejným způsobem, jako v naší pohádce, byly by české kostely plné," řekl přes osmi lety na adresu své slavné pohádky Anděl Páně režisér Jiří Strach.
Popsal také, jaký úspěch zaznamenal jeho filmový počin v Římě, kde se promítal v podstatě na církevní půdě: "Přišli na něj i italští monsignorové a tamní studenti bohosloví. A musím říci, že takový aplaus, jako právě v Římě, jsem snad nezažil," řekl.
Nyní mu za tuto vánoční pohádku i za její pokračování udělil ocenění sám Papež Lev XIV.
Je to víc než Oscar
"Dostal jsem Řád svatého Silvestra v gardu rytíře. Je to pro mě naprosto mimořádná pocta i čest, pro kterou sám nenacházím slova," zveřejnil na svém facebookovém profilu režisér a praktikující katolík Strach. Současně dodal: "Osobně to pro mě přesahuje jakákoli jiná státní vyznamenání, Oscary či ceny světových filmových festivalů."
Pražské arcibiskupství pak ocenění pro Stracha vysvětlilo tím, že režisér vystupuje ve prospěch křesťanských zásad dlouhodobě. "Je to nejenom tvůrce nejsledovanějšího filmu roku 2006 Anděl Páně a jeho pokračování z roku 2016," uvádí se na webu arcibiskupství. Strach podle arcibiskupství působí i v Mediální radě České biskupské konference, kam ho před patnácti lety jmenoval pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.
"Strach je i obhájcem nenarozeného života," stojí ve zdůvodnění k vyznamenání, které není omezeno jen na katolíky. Cenu mohou dostat i příslušníci jiných náboženských vyznání.
Péče o kněze v nouzi
Cenu si z Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi odnesl i publicista Antonín Randa. Papež Lev XIV. mu udělil vyznamenání "Pro Ecclesia et Pontifice" - česky "Pro církev a papeže". Jde o vůbec nejvyšší ocenění, které může papež udělit laikům.
V odůvodnění stojí, že si Randa cenu zasloužil "za nesporné zásluhy o dlouhodobé šíření katolické víry v médiích a za obětavou péči o stárnoucí a nemohoucí kněze."
Randa působil v letech 2003 až 2015 jako šéfredaktor Katolického týdeníku. Za tuto činnost už si v roce 2016 vysloužil medaili biskupa Antonína Podlahy. Od roku 2008 je ale také předsedou sdružení Cesta 121, která pečuje o kněze v tíživých životních situacích - poskytuje jim zdravotní pomůcky, zdarma zajišťuje léky a hradí jim nákladné operace. Přispívá i na stavební úpravy kněžských domovů nebo opravu far.
Antonín Randa je také autorem několika knih a spoluzakladatelem serveru Katolické noviny.
Poutní mše za svatého Václava
Oba ocenění se o papežském vyznamenání dozvěděli při nedělní poutní mši, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť. Tisíce lidí si ve Staré Boleslavi připomněli odkaz světce a patrona země svatého Václava. Bohoslužbu sloužil za slunečného počasí apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo, kázání pronesl pražský arcibiskup Jan Graubner.