Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Oba podezřelí jsou nyní ve vazbě a policie je vyslýchá. Jeden z nich byl zatčen pozdě večer na letišti Charlese de Gaulla, když se podle některých francouzských médií chystal odletěl do Alžírska. Druhého zatkla policie v metropolitní oblasti Paříže, podle deníku Le Figaro v Seine-Saint-Denis.
Skupina zlodějů minulou neděli převlečená za dělníky pronikla dopoledne do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a ukradla šperky, jejichž hodnota je odhadována od 88 po až více než 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy korun).
Loupež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři ohledně ochrany uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v tomto národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších na světě.
V pátek francouzská média informovala, že z Louvru bylo několik cenností kvůli bezpečnosti přemístěno do trezoru francouzské centrální banky, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně 90 procent zlatých rezerv Francie.
Další poklady jsou v trezoru
Po krádeži v Louvru některé další cennosti z bezpečnostních důvodů zamířily do trezoru francouzské centrální banky. Není jasné, o co přesně šlo, ale každopádně je takový přesun výjimečný. Nyní jsou poklady z Louvru ve velmi dobře zabezpečeném trezoru, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně 90 procent zlatých rezerv Francie. Už několik let jsou tam uložené například i zápisky Leonarda da Vinciho, jejichž hodnota se odhaduje na více než 600 milionů eur (asi 14,4 miliardy korun).