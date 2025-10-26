Zahraničí

Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
Aktualizováno před 40 minutami
Francouzská policie v sobotu večer zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla.
Louvre v Paříži ve Francii. Ilustrační snímek
Louvre v Paříži ve Francii. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia.cz

Oba podezřelí jsou nyní ve vazbě a policie je vyslýchá. Jeden z nich byl zatčen pozdě večer na letišti Charlese de Gaulla, když se podle některých francouzských médií chystal odletěl do Alžírska. Druhého zatkla policie v metropolitní oblasti Paříže, podle deníku Le Figaro v Seine-Saint-Denis.

Související

Z Louvru ukradli kus dědictví Francie. Co všechno zmizelo z Apollonovy galerie

koruna císařovny Evženie
Přehled

Skupina zlodějů minulou neděli převlečená za dělníky pronikla dopoledne do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a ukradla šperky, jejichž hodnota je odhadována od 88 po až více než 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy korun).

Loupež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři ohledně ochrany uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v tomto národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších na světě.

Související

Takovou krádež by zvládlo jen pár zločinců. Ve Francii nevěří, že se šperky vrátí

Tiára z modrého safírového setu krádež louvre

V pátek francouzská média informovala, že z Louvru bylo několik cenností kvůli bezpečnosti přemístěno do trezoru francouzské centrální banky, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně 90 procent zlatých rezerv Francie.

Další poklady jsou v trezoru

Po krádeži v Louvru některé další cennosti z bezpečnostních důvodů zamířily do trezoru francouzské centrální banky. Není jasné, o co přesně šlo, ale každopádně je takový přesun výjimečný. Nyní jsou poklady z Louvru ve velmi dobře zabezpečeném trezoru, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně 90 procent zlatých rezerv Francie. Už několik let jsou tam uložené například i zápisky Leonarda da Vinciho, jejichž hodnota se odhaduje na více než 600 milionů eur (asi 14,4 miliardy korun).

Související

"Přepraví vaše poklady." Firma Böcker vsadila na reklamu s drzým vtipem o Louvru

Boecker crane manufacturer goes viral with his humourous advertisement following the Louvre heist
 
Mohlo by vás zajímat

Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

Putin dostal hlášení o testu nové rakety a o obklíčení Pokrovsku

Putin dostal hlášení o testu nové rakety a o obklíčení Pokrovsku

Fico: Slovensko nebude součástí programu EU na krytí vojenských potřeb Ukrajiny

Fico: Slovensko nebude součástí programu EU na krytí vojenských potřeb Ukrajiny

"Ještě jsem neskončila." Kamala Harrisová naznačila chuť dobýt Bílý dům

"Ještě jsem neskončila." Kamala Harrisová naznačila chuť dobýt Bílý dům
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Francie krádež Louvre policie klenoty

Právě se děje

před 6 minutami
Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Bývalý prezident Miloš Zeman se ze zdravotních důvodů nezúčastní 28. října slavnostního večera při příležitosti předávání státních vyznamenání.
Aktualizováno před 13 minutami
Udeří silný vítr a v části Česka vydatně nasněží. Meteorologové rozšířili výstrahu

Udeří silný vítr a v části Česka vydatně nasněží. Meteorologové rozšířili výstrahu

Většinu Čech zasáhne v neděli silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách.
Aktualizováno před 40 minutami
Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Francouzská policie zatkla dva muže, kteří podle ní před týdnem ukradli šperky z Louvru. Klenoty ale zatím nalezeny nebyly.
Aktualizováno před 40 minutami
Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli
1:16

Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili 3:2 Colorado a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL.
před 43 minutami
55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal
Přehled

55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal

Tříletá Cheryl Grimmer zmizela během bouře z pláže v roce 1970. Pátrání v říjnu 2025 selhalo. Australská záhada trvá už 55 let. Odměna milion dolarů.
před 57 minutami
Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

K incidentu došlo při setkání absolventů na tradičně černošské univerzitě, která leží asi 70 kilometrů na jihozápad od města Filadelfie.
před 1 hodinou
"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi

"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi

Šéf ANO a pravděpodobně budoucí český premiér Andrej Babiš se setkal se slovenským vicepremiérem a ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou.
Další zprávy