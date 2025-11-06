Policie v německém Hanau zadržela Rumuna podezřelého z pomalování aut krví

Podezřelého 31letého muže policisté zadrželi v jeho bytě na základě tipu od svědka. Při alkoholovém testu nadýchal 1,2 promile. Motivem podle prvotních poznatků mohl být incident v práci. "Jednalo se možná o zkratkovitou reakci," uvedla policie. Krev, kterou byla auta, schránky a stěny pomalované, patřila pravděpodobně podezřelému. Po výslechu hodlá policie Rumuna předat k vyšetření do psychiatrické nemocnice.
Případ se odehrál ve čtvrti Lamboy, kde svědek ohlásil jedno z pomalovaných aut policii ve středu večer. V tiskové zprávě policisté v této souvislosti píší o "hrůzostrašném objevu". Kauzu zatím policisté vyšetřují jako poškození cizí věci a používání protiústavních symbolů. Hákový kříž, který byl symbolem nacistů, je v Německu zakázaný.
Středoněmecké město Hanau se do médií dostalo před pěti lety, kdy v něm při střelbě zahynulo devět lidí. Útok měl na svědomí pravicový extremista a všichni mrtví ve věku 21 až 44 let měli migrační kořeny, stejně jako většina zraněných. Třiačtyřicetiletý německý pachatel a jeho 72letá matka byli později nalezeni mrtví ve svém bytě. Šlo o jeden z nejhorších rasistických útoků v Německu od druhé světové války.
"Zrovna v našem městě, které hluboce poznamenal rasistický útok z 19. února 2020, vyvolává takový čin hluboké zděšení," uvedl primátor města Claus Kaminsky. Podle něj nemají hákové kříže v Hanau co dělat. "Nedopustíme, aby takové symboly zasévaly strach a rozdělovaly," dodal primátor.