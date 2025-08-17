Zahraničí

Napětí v Srbsku roste, noční protesty proti prezidentovi provázelo další násilí

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Protesty proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče v Srbsku už čtvrtý den po sobě doprovázelo násilí. Nejvážnější incidenty se v noci na neděli odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) a poškodili budovu radnice a prokuratury. S odvoláním na místní média o tom informovala agentura DPA.
V noci na neděli se protivládní protesty uskutečnily v několika městech Srbska. Potyčky s policií se odehrály i v sídlištní čtvrti Nový Bělehrad v srbské metropoli.
V noci na neděli se protivládní protesty uskutečnily v několika městech Srbska. Potyčky s policií se odehrály i v sídlištní čtvrti Nový Bělehrad v srbské metropoli. | Foto: Reuters

Rozhořčení demonstrantů ve městě vzdáleném asi sto kilometrů jihozápadně od Bělehradu vyvolala skutečnost, že dva dny předtím přívrženci vládnoucí SNS zdemolovali kavárnu patřící podporovateli protestního hnutí. Ve stejný den přívrženci SNS napadli obchod otce jedné studentské aktivistky a jeho provozovatele zbili tak, že musel být převezen do nemocnice. Úřady však na tyto násilné činy nereagovaly.

V noci na neděli se protivládní protesty uskutečnily v několika městech Srbska. Potyčky s policií se podle médií odehrály také v sídlištní čtvrti Nový Bělehrad v srbské metropoli. Ministr vnitra Ivica Dačić krátce před půlnocí uvedl, že jeden policista byl zraněn a 18 demonstrantů bylo zadrženo. O počtu zraněných demonstrantů se srbské úřady nezmínily.

Napětí v Srbsku trvá od listopadu loňského roku, kdy se v Novém Sadu na severu země zřítil nově zrekonstruovaný betonový přístřešek na nádraží a zabil 16 lidí. Podle kritiků za to může korupce při zadávání veřejných zakázek. Protivládní protesty vedené studenty od té doby přitáhly statisíce lidí.

Vučić je v Srbsku u moci přes 12 let a podle kritiků vládne autoritářsky. Hlavním požadavkem organizátorů současných protestů je obnova nezávislosti státních institucí a předčasné volby, které však Vučić odmítá a demonstrace líčí jako snahu o svržení jeho vlády. Opakuje, že za protesty stojí zahraniční mocnosti, neupřesnil ale které.

Až do minulého týdne byly protesty vesměs pokojné. K vyhrocení současné atmosféry v zemi přispívá skutečnost, že vládní i opoziční média násilnosti opakovaně vykreslovala jako předzvěst občanské války.

 
zahraničí Srbsko protest demonstrace Aleksandar Vučić

