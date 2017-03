Podpora protiimigrační Alternativy pro Německo klesla nejníže od roku 2015. Souboj o triumf je těsný

před 1 hodinou

Necelý půlrok před parlamentními volbami v Německu se dál dramatizuje souboj o vítězství. Sociální demokraté vedení nově Martinem Schulzem snížili náskok vedoucího bloku CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové na pouhá dvě procenta. Průzkum agentury Forsa ukázal neměnnou podporu křesťanských demokratů ve výši 34 procent, obliba sociálních demokratů vzrostla o procento na 32 procent. Podpora protiimigrantské Alternativy pro Německo klesla na nejnižší úroveň za dva roky, nyní by ji volilo jen sedm procent Němců. Třetí nejsilnější stranou v Bundestagu by se stali postkomunisté s osmi procenty. Do parlamentu by se dostali i Zelení se sedmi procenty a liberální FDP s šesti procenty hlasů.

autor: Reuters