Podle posledního průzkumu vyhrají volby v Německu Merzovi konzervativci

Vítězem předčasných voleb do německého Spolkového sněmu se podle posledního průzkumu agentury INSA před nedělním hlasováním stane konzervativní unie CDU/CSU s 29,5 procenta hlasů.

Sociální demokracie (SPD) současného kancléře Olafa Scholze získá hlasů zhruba polovinu, tedy 15 procent. Druhou nejsilnější stranou se tak stane Alternativa pro Německo (AfD) označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou stranu. Budoucí podoba vládní koalice bude záviset na tom, zda se do sněmu dostanou menší strany.

Konzervativní unii CDU/CSU, kterou do voleb vede Friedrich Merz, předpovídají vítězství ve volbách všechny průzkumy z posledních měsíců, v posledních týdnech se stabilně držela kolem 30 procent. AfD dostane podle průzkumu 21 procent hlasů, zdvojnásobila by tak zisk z posledních voleb v roce 2021. Na třetím místě by měli skončit Scholzovi sociální demokraté, na čtvrtém s 12,5 procenty strana Zelených.

Levice, která má kořeny ve Sjednocené dělnické straně (SED), jež vládla jako státostrana Německé demokratické republice (NDR), by získala 7,5 procenta hlasů. Ještě v závěru loňského roku se přitom držela pod pětiprocentní hranicí a řada komentátorů ji už jako parlamentní stranu odepisovala. Souviselo to s vývojem po odštěpení skupiny kolem výrazné levicové političky Sahry Wagenknechtové, která založila stranu Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), s níž uspěla v loňských volbách do Evropského parlamentu a sněmů tří východoněmeckých spolkových zemí.

BSW má nyní v průzkumu agentury INSA přesně pět procent. Na tom, zda se dostane do Spolkového sněmu, přitom značně záleží, jaké možnosti bude mít CDU/CSU při sestavování vlády po volbách. Pokud se BSW do parlamentu nedostane, mohla by vzniknout vláda takzvané velké koalice, tedy CDU/CSU a SPD. Pokud se přes pětiprocentní hranici přehoupne, museli by konzervativci a sociální demokraté přibrat do koalice ještě dalšího partnera, s největší pravděpodobností zelené. Vznikla by tak poprvé vláda takzvané keňské koalice.

V Německu se tradičně vládním koalicím přiřazují názvy podle barev, kterými se prezentují jednotliví členové. Minulá vláda byla semaforová podle červené, žluté a zelené, které jsou spojené s SPD, svobodnými demokraty (FDP) a stranou Zelených. Keňská koalice se odvolává na barvy vlajky této africké země.

V posledním průzkumu zveřejněném před volbami zůstala před branami Spolkového sněmu se 4,5 procenty Svobodná demokratická strana (FDP), která byla do loňského listopadu součástí vlády s SPD a zelenými. Kabinet se rozpadl kvůli hlubokým neshodám ohledně hospodářské a finanční politiky. Někteří analytici ovšem upozorňují, že průzkumy FDP obvykle o půl až celý procentní bod podceňují. Kdyby se nakonec tedy liberálové do parlamentu přece jen dostali, mohla by vzniknout i vláda takzvané německé koalice, tedy spolupráce CDU/CSU, SPD a FDP. Jejich tradiční barvy společně tvoří německou vlajku.

Volební místnosti se v neděli otevřou v 8:00 a uzavřou v 18:00. Krátce poté budou zveřejněny první prognózy výsledku. Kvůli volebnímu systému, ve kterém má každý volič dva hlasy, a takzvané základní mandátní klauzuli, která umožňuje, aby se dostaly do sněmu i strany s méně než pěti procenty hlasů, nemusí být hned jasné, jaké přesně budou poměry v novém parlamentu.