"Vypadáme jako padavka, kterou vyřídí gorila." Boris Johnson kritizuje plán brexitu

Bývalý britský ministr zahraničí rovněž označil plány premiérky Theresy Mayové na brexit za "sebevražednou vestu".

Londýn - Bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson znovu ostře zkritizoval premiérku Theresu Mayovouji za to, jaké podmínky prosazuje pro nadcházející odchod Británie z EU a označil její brexitové plány za "sebevražednou vestu".

Johnson rovněž napsal v článku otištěném v nedělníku Mail on Sunday, že premiérka dostala Británii do ponižujícího postavení vůči Bruselu a otevřela cestu "nekonečnému politickému vydírání" ze strany unie.

"Oblékli jsme britskou ústavu do sebevražedné vesty a rozbušku předali do rukou (hlavního vyjednavače EU) Michela Barniera," charakterizoval exministr dohodu o brexitu dojednanou v červenci na venkovském sídle britských premiérů Chequers. Právě kvůli nesouhlasu s její podobou Johnson odešel z kabinetu a ze stejného důvodu odstoupil i ministr pro brexit David Davis.

"V každém stadiu vyjednávání zatím Brusel dostal to, co chtěl… Podle návrhu z Chequers musíme přijmout jejich pravidla - navždycky - a na formulování těchto pravidel nebudeme mít žádný vliv. Je to ponižující. Vypadáme jako čtyřicetikilová padavka, kterou komicky vyřídí dvousetkilová gorila," napsal exministr.

Johnson vůči premiérce Mayové kriticky vystupuje opakovaně, jeho dnešní vyjádření je prvním veřejným vystoupením od chvíle, kdy politik tento týden oznámil rozvod s manželkou. Britská média spekulují, že příčinou rozpadu svazku je další Johnsonova nevěra a komentátoři soudí, že okolnosti rozchodu mohou ohrozit další politické ambice někdejšího starosty Londýna.

Johnsona za nevybíravou kritiku pokárali jeho spolustraníci z konzervativní strany. Státní tajemník britského ministra zahraničí Alan Duncan například na twitteru napsal, že Johnson tentokrát zašel příliš daleko. "To už je moc, aby Boris přirovnával premiérčin postoj k sebevražednému atentátníkovi. Je to jeden z nejnechutnějších okamžiků v moderní britské politice. Je mi líto, ale tohle je konec Borise Johnsona v politice," uvedl Duncan.

Shovívavější byl v rozhovoru pro stanici BBC ministr vnitra Sajid Javid. "Existují mnohem lepší způsoby, jak vyjádřit svůj nesouhlas," řekl.

Brexitový plán britské vlády počítá s přijetím společných pravidel pro výměnu zboží, ale nikoli služeb. Vyjednavač EU Barnier však už naznačil, že unie na něco takového nepřistoupí.

Do plánovaného vystoupení Británie z EU v tuto chvíli zbývá méně než sedm měsíců. Rozhovory o brexitu se přitom podle Barniera musí uzavřít nejpozději do poloviny listopadu. Následně bude možné svolat mimořádný summit.

Video: Reklama o brexitu