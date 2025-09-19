Zahraničí

Švýcarskou vesnici pohřbil utržený ledovec, teď začali s její obnovou

„Během pár vteřin jsme přišli o vesnici.“ Alpská tragédie proměnila Blatten v trosky
„Přišli jsme o vesnici, ale ne o srdce. Podpoříme se navzájem a po dlouhé noci zase přijde ráno,“ řekl s dojetím na tiskové konferenci starosta Matthias Bellwald.
Dronové záběry švýcarské televize SRF ukazují, jak velká část Blattenu byla kompletně pokryta bahnem a sutí.
Podle Stephana Ganzera, představitele kantonu Valais, je asi 90 procent vesnice zavaleno nebo zničeno. „Neuvěřitelné množství materiálu se zřítilo do údolí,“ popsal mluvčí místních úřadů Matthias Ebener.
Obyvatelé, upozornění na riziko, byli evakuováni o několik dní dříve, ale nikdo si takový scénář nepřipouštěl. Během několika sekund se miliony krychlových metrů horniny a ledu z ledovce zřítily dolů po svahu nad Blattenem. Z vesnice nezbylo téměř nic. Zobrazit 10 fotografií
Foto: Reuters
ČTK ČTK
před 9 minutami
Symbolickým prvním výkopem zahájili v pátek obyvatelé zničené švýcarské vesnice Blatten obnovu svého domova, píše agentura DPA. Vesnice v údolí Lötschental v kantonu Valais byla před necelými čtyřmi měsíci téměř zcela zničena sesuvem půdy a kamení při odlomení nedalekého kusu ledovce.

Zničení Blattenu, ve kterém žilo přibližně 300 obyvatel, koncem května vyvolalo vážné obavy z dopadu tání permafrostu, zatímco teploty v alpských horských pásmech se zvyšují, napsala agentura Reuters.

Některé budovy jsou od té doby pokryty metrovou vrstvou trosek, jiné se nacházejí pod hladinou jezera, které vzniklo, když množství půdy a kamení přehradilo řeku Lonza a ta nemohla odtékat.

Obecní rada chce kostel a náměstí znovu postavit tam, kde byly předtím. V blízkosti mají vzniknout obytné domy. První obyvatelé by se měli do Blattenu vrátit už koncem roku 2028. Nová silnice a vodovod do obce jsou téměř hotové, píše agentura DPA.

Vesnici se v květnu podařilo evakuovat včas - o deset dní dříve, než se po odlomení ledovce spustila kaskáda ledu, zeminy a kamení směrem k Blattenu. Zával způsobil podle počátečního odhadu pojistné škody za 320 milionů švýcarských franků (zhruba 8,5 miliardy Kč).

