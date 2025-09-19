Švýcarskou vesnici pohřbil utržený ledovec, teď začali s její obnovou

Zničení Blattenu, ve kterém žilo přibližně 300 obyvatel, koncem května vyvolalo vážné obavy z dopadu tání permafrostu, zatímco teploty v alpských horských pásmech se zvyšují, napsala agentura Reuters.
Některé budovy jsou od té doby pokryty metrovou vrstvou trosek, jiné se nacházejí pod hladinou jezera, které vzniklo, když množství půdy a kamení přehradilo řeku Lonza a ta nemohla odtékat.
Obecní rada chce kostel a náměstí znovu postavit tam, kde byly předtím. V blízkosti mají vzniknout obytné domy. První obyvatelé by se měli do Blattenu vrátit už koncem roku 2028. Nová silnice a vodovod do obce jsou téměř hotové, píše agentura DPA.
Vesnici se v květnu podařilo evakuovat včas - o deset dní dříve, než se po odlomení ledovce spustila kaskáda ledu, zeminy a kamení směrem k Blattenu. Zával způsobil podle počátečního odhadu pojistné škody za 320 milionů švýcarských franků (zhruba 8,5 miliardy Kč).