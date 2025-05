Masa ledu a kamení pohřbila během chvíle domovy 300 lidí i s kostelem

Ivana Strnadová

Ledovec švýcarskou vesnici Blatten ohrožoval už několik dní. Poté co úřady obyvatele preventivně evakuovaly, ale předvedla příroda nejhorší možný scénář. Masa ledu, bahna a kamení nejprve zasypala část obce a zbytek dokonala voda z přehrazené řeky Lonza. Následky přírodní katastrofy pomáhá na místě odstraňovat i armáda.

Až do minulého týdne žilo 300 obyvatel švýcarské vsi Blatten v kantonu Valais v poklidu v sousedství hory Kleiner Nesthorn. Pak ale přišel příkaz k evakuaci celé obce.



Ledovec Birch, který pokrývá část hory, se totiž dal do pohybu. Zpočátku to byl relativně pomalý sesuv, ale jelikož vlivem vysokých teplot začal odtávat permafrost neboli trvale zmrzlá půda pod ledovcem, geologové se začali obávat jeho rozlomení. Ledovec v té době čelil tlaku o síle devět milionů tun.

Masa ledu, kamení a půdy se utrhla ve středu kolem 15:30 SEČ a pohřbila ves až do výšky 30 metrů. Pod sutinami zmizel i kostel. Síla sesuvu navíc vyvolala zemětřesení o síle 3,1 Richterovy škály. A seismologové varovali před dalšími otřesy.

Radní kantonu Valais Stephane Ganzer švýcarským médiím sdělil, že sesuv pokryl přes 90 procent obce. Ani zbytek vsi však ušetřen nebyl. Ostatní domy zaplavila voda z dvoukilometrového jezera, které se okamžitě vytvořilo na řece Lonza přehrazené sutinami, a záplavy navíc nyní hrozí celému údolí Lötschental.

Geolog Flavio Anselmetti z Bernské univerzity nynější vývoj událostí označil za řetězovou reakci. Ta začala rozsáhlým sesuvem, který zahradil tok řeky. "Nejhorší by bylo, pokud by se voda nahromadila až ke koruně hráze ze suti," řekl. Proud řeky by nyní mohl hráz z kamení a ledu narušit a její část odplavit, což by vedlo ke zhroucení hráze. Uvolněná povodňová voda by následně s unášenou sutí ohrozila obce dále po proudu.

Švýcarské úřady již proto z preventivních důvodů evakuovaly obyvatele obcí Wiler a Kippel, kteří žijí v blízkosti řeky. Podle DPA se to týká zatím 16 lidí.

DPA poznamenala, že rozsah sesuvu předčil nejhorší očekávání úřadů. Obec Blatten je prakticky zničená. Představitelé kantonu Valais (Wallis) na tiskové konferenci sdělili, že se utrhly tři miliony kubíků sutě. K objemu sutě televizní a rozhlasová společnost SRF uvedla, že by zaplnila asi 36 400 nákladních železničních vagonů a že taková vlaková souprava by dosáhla délky 560 kilometrů.

Osud Blattenu šokoval celý svět. "Je strašné přijít o domov," vyjádřila na sociální síti X švýcarská prezidentka Karin Kellerová-Sutterová svůj soucit s místními obyvateli. "Ztratili jsme vesnici, ale ne svá srdce," neztrácí ale naději starosta Matthias Bellwald a vyzývá k její obnově a znovuvystavění.