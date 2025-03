Trumpův muž Pete Hegseth. Voják, moderátor a teď ministr, který "očišťuje" Pentagon

Když si staronový prezident USA Donald Trump vybíral své ministry, šlo pro mnohé o jedno z největších překvapení. Na ministra obrany navrhl Petea Hegsetha, v té době moderátora konzervativní televizní stanice Fox News. Mnozí jej hned kritizovali za nedostatek zkušeností. Nakonec jeho nominaci Senát schválil o pouhý jeden hlas. Hegseth hned po svém nástupu do funkce začal rázně.

Onen rozhodující hlas v Senátu měl na svědomí viceprezident J. D. Vance, jenž před pár dny seděl po boku Donalda Trumpa v oválné pracovně při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, které skončilo hádkou. Koncem ledna musel právě on na základě pravidel rozhodnout, zda se politicky a manažersky nezkušený Hegseth stane ministrem obrany, jelikož úvodní fáze hlasování skončila nerozhodně.

Proti Hegsethovi hlasovali všichni demokraté a nezávislí senátoři, připojili se k nim i tři republikáni. Schvalovací proces provázela obvinění Hegsetha ze sexuálního napadení, nadměrného pití alkoholu i špatného finančního řízení charitativních organizací pro veterány. Čtyřiačtyřicetiletý Hegseth ale vše popřel a situaci ustál. A hned chtěl ukázat, že i bez manažerských zkušeností může dělat důležitá rozhodnutí a dávat najevo své postoje.

Oboje se koncem února promítlo do odvolání vrchní velitelky amerického námořnictva - admirálky Lisy Franchettiové. Ta se v roce 2023 stala první ženou v čele jedné ze složek amerických ozbrojených sil. Podle CNN ale Hegseth už v minulosti naznačil, že se jí této pocty dostalo možná ani ne tak na základě jejích schopností, ale důsledkem dřívější politiky podpory rozmanitosti, rovnosti a inkluze.

Hegseth dal opakovaně najevo, že tento přístup bytostně nesnáší. Podle agentury Reuters například řekl, že "nejhloupější fráze ve vojenské historii je, že v rozmanitosti je síla". Kritizoval i obsazování žen do bojových pozic, ve kterých mají podle něj muži výhodu. Armádu přímo označil za "zženštilou" a v projevu při schvalování své nominace v Senátu konstatoval, že by rád obnovil "kulturu válečníků" v Pentagonu.

Ta podle něj skomírá i kvůli tomu, že vojáci nasazení v bojích se musí řídit příliš omezujícími pravidly, která je poškozují. Obsáhle to podle New York Times popisuje ve své knize The War on Warriors (Válka proti válečníkům). Dle jiného textu amerického listu je přitom zajímavé, že v minulosti Hegseth při své službě armádě dodržování pravidel vyžadoval a vymezoval se vůči stoprocentně nepodloženým útokům a podobně.

"Pod prezidentem Trumpem zavádíme nové vojenské velení, ve kterém se naše armáda zaměří na své základní cíle, jakými jsou odstrašení, boj a vítězství ve válkách," uvedl Hegseth podle CNN, když nechával odvolat právě Franchettiovou a další vysoce postavené představitele ozbrojených sil.

Nejčastěji zmiňovanou osobou je v této souvislosti dnes již bývalý šéf sboru náčelníků štábů Charles Brown. Jeho odvolání oznámil přímo Trump a právě on má v Hegsetha značnou důvěru. "Pete je tvrdý, chytrý a skutečně zastává názor, že Amerika je na prvním místě," řekl v minulosti Trump s odkazem na svůj volební slogan. "S Petem v čele se nepřátelé Ameriky budou mít na pozoru - naše armáda bude opět skvělá a Amerika nikdy neustoupí," prohlásil dále.

Hájil obviněné z válečných zločinů

Svou neústupnost Hegseth ukazuje také při snahách o omezení plýtvání v jím vedeném resortu, ale i při veřejných proslovech. Na nedávném summitu Severoatlantické aliance v Bruselu prohlásil, že "evropští spojenci musí převzít odpovědnost za konvenční bezpečnost" v Evropě. "Nemůžete útočit hodnotami, vlajkami ani silnými proslovy. Nic nedokáže nahradit hard power (vojenskou cestou či ekonomickými prostředky donutit ostatní konat tak, jak si sami přejete, pozn. red.)," zněl jeden z jeho nejsilnějších výroků.

Sám má za sebou pestrou minulost. Studijní tituly získal na prestižní Princetonské univerzitě a na Harvardu. Chvíli pracoval ve finančnictví, ale následně postupně sloužil vlasti na americké základně Guantánamo na Kubě, v Iráku a v Afghánistánu. Podle New York Times jej mnozí popisovali jako skvělého vojáka a velitele. Během deseti let služby obdržel dle britského listu The Independent medaile i vyznamenání.

Opravdovou slávu ale Hegseth, který dlouhodobě dává najevo svůj obdiv k Trumpovi, začal pociťovat až na televizních obrazovkách. Od roku 2014 působil jako politický komentátor konzervativní stanice Fox News a v letech 2017 až 2024 spolumoderoval ranní show Fox & Friends.

Podle zpravodajského webu Times Now se stal rychle oblíbeným mezi konzervativními diváky pro své silné postoje týkající se zahraniční politiky a záležitostí souvisejícími s válečnými veterány. Mnohokrát také v televizi hájil obviněné ze závažných válečných zločinů, a některým dokonce u Trumpa za jeho předchozí prezidentské éry v podstatě zajistil omilostnění.

Známou figurou se stal i pro bulvár. Během svého druhého manželství měl poměr s producentkou Fox News Jennifer Rauchetovou, která tou dobou otěhotněla, přestože sama měla manžela. Následně se oba rozvedli a v roce 2019 se vzali v Trumpově golfovém klubu v New Jersey.

Nyní má před sebou bývalý voják a moderátor zřejmě největší výzvu. Vede více než milion a čtvrt příslušníků aktivní služby a téměř jeden milion civilistů, kteří pracují pro americkou armádu.

