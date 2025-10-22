Vyhlásil výjimečný stav. Peruánský prezident reaguje na vlnu kriminality v Limě

Jerí uvedl, že výjimečný stav povoluje nasazení ozbrojených sil po boku policie k udržení veřejného pořádku. Podrobnosti neoznámil.
"V boji proti zločinu přecházíme z obrany do útoku, což nám umožní znovu získat mír, klid a důvěru milionů Peruánců," řekl prezident v televizním projevu.
Jerí složil přísahu počátkem tohoto měsíce po sesazení bývalé prezidentky Diny Boluarteové. Minulý týden představil nový kabinet a slíbil, že jeho prioritou bude boj s kriminalitou.
Vysoká míra kriminality znepokojuje mnohé obyvatele Peru a vedla k odvolání Boluarteové. Minulý týden se sešly tisíce lidí nejen v metropoli Limě, ale také v městech Arequipa, Cusco či Puno, aby protestovaly proti bezprecedentní vlně vydírání a vražd zaměřené na řidiče, umělce a další skupiny obyvatel.
Hnací silou protestních akcí v Peru jsou stejně jako na řadě dalších míst světa příslušníci takzvané generace Z narozené na přelomu tisíciletí, kteří přijali jako svůj symbol pirátskou vlajku z japonské mangy One Piece, v níž hrdina Luffy bojuje proti různým protivníkům.
Od ledna do poloviny srpna bylo v zemi zabito na 6 tisíc lidí, což je nejvyšší údaj od roku 2017. Peru v posledních letech zažívá značnou politickou nestabilitu, což se projevuje například častými obměnami na prezidentském postu. Od roku 2016 zastávalo tuto funkci osm lidí.