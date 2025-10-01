Američtí generálové půjdou na detektor lži. Pentagon brojí proti únikům informací

Dohodu o mlčenlivosti budou muset podle návrhu náměstka ministra obrany Steva Feinberga podepsat všichni příslušníci ozbrojených sil, civilní zaměstnanci i smluvní pracovníci kanceláře ministra obrany a sboru náčelníků, jejichž počet se dohromady odhaduje na více než pět tisíc. Dohoda jim zakáže sdílení neveřejných informací bez schválení nebo mimo stanovený postup.
Další dokument z dílny Feinberga počítá s vytvořením programu náhodných testů na detektoru lži. Nestanoví přitom omezení, kdo by se jim měl podrobit, což podle WP naznačuje, že se mohou vztahovat jak na generály tak třeba na administrativní asistenty.
WP konstatuje, že ministr obrany Pete Hegseth těmito kroky zintenzivňuje "válku" proti únikům informací. Pentagon zatím informace nekomentoval.
Už v září ministerstvo obrany zavedlo nová omezení pro akreditované novináře, kteří se teď musí zavázat, že bez oficiálního schválení nezveřejní žádné informace, ať už utajované, či nikoli, jinak jim bude hrozit odepření přístupu do Pentagonu. Nařízení také omezilo pohyb novinářů v prostorách ministerstva. Novinářská asociace nová pravidla označila za útok na nezávislou žurnalistiku.