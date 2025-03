"Panikaří, nechápou, co přesně na ně útočí." Ukrajinci si chválí boj s českou zbraní

Ukrajinský reportér vyrazil k Charkovu, aby poprvé natočil v boji českou moderní samohybnou houfnici DITA. Vojáci Národní gardy si v příspěvku zbraň, která zatlačuje Rusy za hranici, nemohli vynachválit.

TSN, ukrajinský zpravodajský pořad televizního kanálu 1+1, se rozhodl točit v lesích na sever od Charkova, ze kterých vojáci obsluhují houfnici ráže 155 milimetrů. Ta se díky své plně automatizované obsluze řadí mezi velmi efektivní zbraně. Reportér ji dokonce nazval "nejvyspělejším dělostřeleckým systémem na světě".

"Podle toho, co jsme slyšeli, co se děje na druhé straně, tak panikaří. Nechápou, co přesně na ně útočí," vyprávěl do kamery voják 13. brigády zvané Chartija. Tu založili kvůli boji s Rusy, kteří napadají Charkovskou oblast. Stála i za zastavením masivního útoku agresorů v květnu 2024.

"Automatický systém české výroby je jako obří odstřelovací puška ráže 155 mm s elektronickým mozkem, který vypočítává trajektorii letu," popisoval fungování zbraně ukrajinský reportér, zatímco mu za zády duněly výstřely. DITA dokáže zasáhnout cíl na vzdálenost až 39 kilometrů a k jejímu ovládání stačí pouze dva vojáci.

Podle ukrajinských vojáků může DITA nahradit celou baterii zbraní. "Provede tři výstřely ze dvou až tří z různých úhlů, s různými zaměřením. Přílet těchto dvou nebo tří střel však probíhá téměř současně, s pětisekundovým odstupem," popisoval voják reportérovi, co zbraň dokáže.

To znamená, že střely letí na jeden cíl po různých drahách a přilétají téměř ve stejnou dobu. Vojáci poskytli příklad útoku, kdy s českou houfnicí zlikvidovali elektrostanici a připravili ruskou základnu plnou vojáků o elektřinu.

Českou houfnici před čtyřmi lety po jejím představení chválily i české armádní servery jako jedno z největších překvapení českého zbrojního průmyslu posledních let. "DITA díky řídícímu systému může vést palbu různými způsoby - jednotlivé výstřely podle potřeby, kontinuální střelba s proměnlivými časovými prodlevami nebo metodická střelba s předvolenými časovými intervaly mezi výstřely," napsaly tehdy o výrobku šternberské společnosti Excalibur Army například Armádní noviny.

"Pomáháte nám ničit nepřítele." Ukrajinci si pochvalují mocnou českou zbraň. (Celý článek s videem zde)