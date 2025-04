Pánek: Dopady Trumpových škrtů budou drakonické. V sázce jsou životy milionů lidí

V souvislosti s výraznými škrty Trumpovy administrativy se dostalo do popředí mediálního zájmu téma financování neziskového sektoru. Podle Šimona Pánka, ředitele organizace Člověk v tísni, je ale forma, kterou ke škrtům dochází, velmi hrubá.

"Celkové dopady budou velmi drakonické," odhaduje host Terezy Engelové. Určitá kritická zpětná vazba je podle něj potřeba, pokud by ale došlo k podobnému zastavení nebo přerušení financování třeba i z Evropské unie nebo Velké Británie, může dojít v některých částech světa ke kolapsu a obrovskému exodu obyvatel.

Pánek opakuje, že revize výdajů na humanitární pomoc je namístě. "Vadí mi ale ten způsob, který nehledí na dopady. Dá se to udělat postupně, jako to oznámila Británie - že každý rok bude o něco snižovat svou zahraniční pomoc, protože potřebuje více financí na obranu. To je logické."

Za nezbytné považuje šéf Člověka v tísni hlavně pokračování financování kontroly nebezpečných nemocí, problémů spojených s možným kolapsem celých regionů nebo velkým pohybem uprchlíků. "Pak jsou to ’live saving’ aktivity - to znamená pomoc za velkých živelních katastrof nebo ve válečných konfliktech a bezesporu migrační adaptační opatření proti dopadům klimatické změny."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-09:55 Překvapila Pánka forma, jakou americký prezident Donald Trump omezil americkou humanitární pomoc? Podle jakého klíče se vybíralo, které projekty budou zrušeny? Je dobře, že Trump otevřel téma ozdravení neziskového sektoru? A v jakých oblastech je takové ozdravení potřeba?

09:55-19:14 Je v pořádku, že Trump rozhodl o tom, že Amerika dál nebude nést takovou tíhu zodpovědnosti? Co udělá se sektorem humanitární pomoci skutečnost, že se priority států přesouvají k financování obrany? Kde jinde budou humanitární organizace hledat peníze?

19:14-25:34 V čem je financování humanitárních projektů zásadní pro zvládání imigrace? Je důležité, aby se uprchlíci z Evropy vraceli? Jak mohou humanitární organizace pomoct v poválečné obnově země?

25:34-33:37 Potřebujeme eurounijní projekt Global Gateway? Jaké hodnoty by si měla Evropa udržet, aby byla konkurenceschopná?