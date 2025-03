Osobní diplomacie s Kremlem: Trump kráčí ve stopách svých předchůdců.

Bill Clinton a Boris Jelcin

Bill Clinton měl tendenci nahlížet na vztahy s ostatními zeměmi prizmatem osobnosti. A to v jeho případě znamenalo mít dobré vztahy s prvním ruským prezidentem Borisem Jelcinem. Během sedmi let, kdy byli oba v úřadu, se potkali celkem osmnáctkrát. Clinton podporoval všestrannou ekonomickou pomoc chřadnoucího Ruska, podporoval ruskou snahu získat všechny jaderné zbraně bývalého Sovětského svazu pod svou kontrolu a Jelcina podpořil, i když nechal v roce 1993 rozstřílet vzpurný parlament. Ruskému prezidentovi řekl: "Jsem přesvědčen, že za dvacet let, až bude ruská ekonomika prosperovat, lidé budou zpětně říkat, že jsme měli pravdu; udělali jsme správné věci. Doufám, že dostaneš všechny zásluhy, které si zasloužíš, dokud jsi ještě mezi námi, protože jsi skvěle vedl svou zemi v jednom z nejdůležitějších okamžiků ruské historie."