Orbán označil Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ

před 1 hodinou
Maďarský premiér Viktor Orbán označil předpokládaného příštího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ v Evropské unii. O Orbánově projevu v západomaďarském Györu informovala maďarská média. Orbán hovořil na akci označované jako "protiválečné shromáždění", které je podle něj nutné kvůli hrozbě války v Evropě.
Andrej Babiš a Viktor Orbán oznamují zájem vytvořit novou frakci v Evropském parlamentu (červen 2024).
Andrej Babiš a Viktor Orbán oznamují zájem vytvořit novou frakci v Evropském parlamentu (červen 2024).

"Česká republika není země, která by vycházela z evropských křesťanských tradic, ale je to nejracionálnější národ v celé Evropě. Oni vědí, že to, co se teď děje, je špatné. Finančně určitě," řekl Orbán podle serveru Index.hu s odkazem na podporu, kterou většina evropských zemí poskytuje Ukrajině čelící od února 2022 ruské invazi.

Skupina protiválečných sil podle Orbána získává v Babišovi "dalšího bojovníka", uvedl deník Magyar Nemzet. "Babiš byl dříve ministrem financí, takže si jsem jistý, že nepodpoří nic, co by je (Čechy) stálo peníze," citoval provládní deník z projevu maďarského ministerského předsedy. Za "odvážný" národ, který se stejně jako Maďarsko staví proti válce, Orbán označil Slováky.

Orbán žádá papeže o podporu své protiválečné mise, chce udržet Maďarsko mimo konflikt

FILE PHOTO: 130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom

Předseda maďarské vlády, který udržuje dobré vztahy s Moskvou a naopak je má napjaté s Kyjevem, mluví o své zemi jako o "ostrově míru" v Evropě a deklaruje přání ukončit za jednacím stolem válku, kterou zahájilo Rusko vpádem do sousední země. Za podporovatele války považuje Orbán jak Evropskou unii, tak maďarskou opozici.

Do Györu na dnešní odpoledne svolal demonstraci také hlavní Orbánův vyzyvatel, předseda opoziční strany TISZA Péter Magyar. Kritizoval Orbána za to, že zatímco řeční o míru, Maďaři žijí v chudobě. Premiéra vyzval, aby se s ním utkal v otevřené debatě, uvedl Index.hu.

 
Maďarsko Viktor Orbán Česko Andrej Babiš

