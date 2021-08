před 23 minutami

Ptá se: Petr B.

Dobrý den, rád bych se zeptal, s tím že víme co přinesla intervence Ruska a USA v Afgánistánu. Dá se říct, že pokud by státní mocnosti nezasahovali na tomto území a nevměšovali se do jejich místní politiky, měli bychom dnes klidnější svět bez teroristických útoků a bez předsudků oproti muslimským občanům? A je vůbec možné na tomto území nastolit nějaký demokratický systém vzhledem k rozdílnosti kultur a obrovské chudobě která tam je?