Zelenskyj může překvapit. Mír na východě Ukrajiny záleží na Rusku, odpovídá expert

? Karel - Dnes 12:11 Dobrý den kdo, jaký gubernátor stojí za zvolením Volodymyra Zelenského ? Komu je Zelensky odpovědný kromě voličů ? Je možné vytušit podle tohoto gubernátora- rky kam směřuje ukrajina ?? Děkuji. Michal Lebduška: Dobrý den,

všeobecně se mluví o tom, že za Zelenským stojí oligarcha a bývalý gubernátor Dnipropetrovské oblasti Ihor Kolomojskyj. Určitě je pojí minimálně spolupráce v podnikání (Zelenského produkční studio vysílá své programy na Kolomojského televizních kanálech), ale je otázka nakolik z toho lze něco vyvozovat. Na obecné zahraničněpolitické směřování Ukrajiny to ale žádný vliv mít nebude.

? Petr - Dnes 11:32 Dobrý den. Zelensky působí jako šílenec. Co je pravděpodobnější, že v trhne na Donbas a pokusí se ho osvobodit, nebo že naopak ustoupí Rusům a separatistům poskytne nějakou formu široké autonomie? Díky. Michal Lebduška: Dobrý den,

Zelenskyj mluví o tom, že chce zajistit mír za každou cenu, ale to nezáleží ani tak na něm, jako na ruském režimu. Bez jeho podpory by pro Ukrajinu nebyl příliš velký problém získat zpět kontrolu nad celým územím Donbasu, a to ať už silově nebo jiným způsobem. Ani jeden z těchto scénářů, o kterých píšete, každopádně podle mě není pravděpodobný.

? Martin K. - Dnes 11:29 Byl Zelenskyj vaším favoritem ve volbách? Jestli ano, proč? Michal Lebduška: Dobrý den,

z mnoha důvodů jsem považoval za vhodnějšího kandidáta Petra Porošenka. Zelenskyj může jen příjemně překvapit.

? Štefan - Dnes 11:25 Dobry den. Ake ma Ukrajina (a Zelenskyj) moznosti a pripadne plany na zastavenie vojny? Je mozne zastavit strelbu aby pritom nestratili dalsie uzemie, alebo naopak aby ho mohli ziskat este naspat? Dakujem Michal Lebduška: Dobrý den,

Zelenskyj dlouhodobě prohlašuje (a zopakoval to i v inauguračním projevu), že chce zajistit mír za každou cenu mimo jiné přímými jednáními s Ruskem. Příliš konkrétní ale nikdy nebyl, což ostatně platí o celém jeho programu. Zastavení války a reintegrace celého území Donbasu každopádně ale nezáleží ani tak na Ukrajině, jako spíše na Rusku. Určitě by bylo pozitivní, kdyby se podařilo zastavit alespoň střelbu. V tom případě tam ale zůstane zamrzlý konflikt jako například v Podněstří, a to do té doby, než se odtamtud stáhne Rusko.

? Honza - Dnes 11:19 Jak je možné vést tak velkou zemi bez jakýkoliv zkušeností Michal Lebduška: Dobrý den,

to pořádně neví nikdo, Zelenskyj může v tomhle směru jen příjemně překvapit.

? Petr Křižák - Dnes 11:15 Žádné vítězství není náhoda a nevěřím v ní ani v tomto případě. Kdo z dosavadních velkých hráčů ukrajinské politiky či zákulisí stojí z úspěchem Zelskyskyje? Děkuji Michal Lebduška: Dobrý den,

hodně se mluví o Zelenského navázání na ukrajinského oligarchu Kolomojského. Jakkoliv ho ale podporoval, tak za vítězstvím Zelenského stojí mnohem víc únava Ukrajinců z dosavadního politického establishmentu, poptávka po úplně nové tváři, která není spojená s dosavadní politikou a jisté zklamání z vývoje po revoluci důstojnosti v roce 2014. To je ale dané spíše velmi vysokými až nerealistickými očekáváními.

? Marek - Dnes 11:05 Dobrý den, pane Lebduško, jak hodnotíte prezidenství Petra Porošenka? Bude Zelenský hodně odlišný prezident, nebo se ti dva v něčem shodují? Děkuju za odpověď. Michal Lebduška: Dobrý den,

za Petra Porošenka se Ukrajina v mnoha oblastech změnila více než za celé předchozí období od získání nezávislosti. V budoucnu podle mě bude hodnocen spíše pozitivně, byť samozřejmě kolem něho bylo také spoustu problémů a mnoho věcí se neprosadilo (jiná věc je, že to také z velké části záleželo na parlamentu a vládě). Určitě se za Zelenského nezmění základní zahraničněpolitické směřování Ukrajiny a zřejmě ani důraz na reformy. Otázkou je, co a nakolik bude schopný prosadit, to nyní nemůžeme posoudit.

? Karel - Dnes 10:57 Dobrý den, myslíte si, že se novému prezidentovi může podařit vyřešit situaci na východní Ukrajině, nebo to jsou opět jen plané naděje? Díky za odpověď. Michal Lebduška: Dobrý den,

to nezáleží ani tak na novém prezidentovi, jako spíše na postoji Ruska viz mé předchozí odpovědi.

? David Svoboda - Dnes 10:56 Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, co se stane s východní Ukrajinou, resp. jestli ji uznají autonomii či jestli se bude Rusko snažit zvýšit vliv na tomto území, případně jestli se bude Ukrajina snažit si získat toto území zpět a ukončit tak několikaleté spory s Ruskem. Michal Lebduška: Dobrý den,

pokud jde o status okupovaného území v Donbasu, tak ten se určitě měnit nebude. S autonomií nebo čímkoliv podobným se po jeho eventuální reintegraci nepočítá. Ukrajina se samozřejmě bude pokoušet získat území zpět, ale to nezáleží ani tak na ní, jako na Rusku. Totéž platí pro normalizaci rusko-ukrajinských vztahů.

? Josef - Dnes 10:55 DObrý den, podle předchozích informací neměl mít prezident možnost rozpustit parlament v situaci kdy koalice se před několika dny rozpadla. Přesto to udělal. Je tedy jeho krok platný? Michal Lebduška: Dobrý den,

kolem zákonnosti tohoto rozhodnutí skutečně panuje celá řada otázek a frakce Lidové fronty Arsenije Jaceňuka se právě vypovězením koaliční smlouvy (poté má parlament 30 dní na vytvoření nové koalice) pokusila v pátek rozpuštění znemožnit. Vzhledem k rétorice Zelenského se ale s rozpuštěním počítalo a podle prvních reakcí lídři stran s předčasnými volbami počítají a asi se tomu nebudou snažit zabránit.

? David - Dnes 10:52 Pane Lebduško, jak je to v odtržených východních částech Ukrajiny s médii, mají tam ukrajinští rusové (povstalci) možnost sledovat pozemní vysílání západoukrajinských televizních kanálů, mají možnost si koupit noviny vytisknuté v Kyjevě, mohou se svobodně pohybovat po Internetu nebo budou/jsou součástí cenzurovaného "národního ruského internetu"?



Podotázka, jaký úřední jazyk je nyní na Ukrajině a plánuje prezident Zelenskyj nějaké změny ohledně etnických rusů obecně či jazykového zákona? Michal Lebduška: Dobrý den,

na okupovaných územích je vysílání ukrajinské televize blokované a stejně tak je problematický i přístup k jiným médiím. Pokud jde o internet, tak upřímně v tento moment přesně nevím jestli je něco blokované. Pokud jde o jazyk, tak od začátku 90. let je jediným státním jazykem ukrajinština (byť ruština byla obvykle minimálně v mluveném projevu tolerovaná) a to se do budoucna nezmění. O plánech ohledně nového jazykového zákona nic nevím, ale Zelenskyj se k němu stavěl spíše kriticky. Ostatně i on sám je ruskojazyčný a ukrajinsky se začal učit až teprve nedávno. Mimochodem ruskojazyčný neznamená na Ukrajině etnický Rus, rodným jazykem řady Ukrajinců, kteří se identifikují s Ukrajinou, je ruština a většina země je bilingvní.