Odhalení elitních ruských špionů šokovalo svět. Putin jich ale má v Evropě pořád dost

Před rokem se na moskevské letiště Vnukovo vrátila čtyřčlenná rodina, která ještě donedávna žila na tichém předměstí Lublaně. Rodiče, kteří se v Evropě vydávali za argentinský pár, byli mezitím odhaleni jako ruští špioni. Jejich děti ale o ničem neměly tušení – nemluvily rusky a nepoznaly ani prezidenta Vladimira Putina, když je po příletu osobně přivítal.

Arťom a Anna Dulcevovi vystupovali ve Slovinsku jako Ludwig Gisch a María Mayer Muños. Měli dvě děti, psa, dům na předměstí a živili se jako IT podnikatel a galeristka. Podle sousedů byli spíše uzavření, ale nenápadní. Ve skutečnosti šlo o "nelegály" - tajné agenty bez diplomatického krytí, kteří po letech výcviku vybudovali falešnou identitu a byli vysláni do Evropy s cílem působit v utajení.

V prosinci 2022 je slovinské úřady zatkly za špionáž. O rok a půl později byli v rámci rozsáhlé výměny vězňů mezi Ruskem a Západem navráceni do Ruska. Spolu s nimi i jejich dvě děti, které se o skutečném původu dozvěděly až během letu do Moskvy.

Falešná galerie, start-up a drahá škola

Rodina se do Slovinska přestěhovala v roce 2017. Muž založil technologickou firmu, žena si otevřela online galerii současného umění. Umělkyně, s nimiž spolupracovala, později přiznaly, že působila věrohodně a hovořila plynně španělsky.

Děti chodily na prestižní britskou školu s ročním školným přes deset tisíc eur (přes 245 tisíc korun). Příjmy rodiny tomu ale neodpovídaly - firmy manželů vykazovaly zisky v řádu několika tisíc eur ročně. Slovinské úřady se o rodinu začaly zajímat na základě tipu zahraniční zpravodajské služby. Zásah v jejich domě načasovaly tak, aby pár přistihly při šifrované komunikaci s Moskvou.

Vyšetřovatelé ve Slovinsku se dodnes snaží zjistit, co přesně byla jejich mise. Spekulovalo se o tom, že mohli být zapojeni do financování dalších operací v Evropě, například sabotážních skupin. Podle někdejšího šéfa vojenské rozvědky Marjana Miklavcice ale mohli být "spícími agenty" nasazenými bez konkrétního úkolu - připravenými být aktivováni v době krize.

"Buenas noches"

Po výměně vězňů byli Dulcevovi s dětmi převezeni do Moskvy. Na letišti je přivítal osobně prezident Putin, který děti pozdravil španělsky. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nevěděly, kdo Putin je, a nerozuměly rusky.

Po zatčení byli Dulcevovi ve Slovinsku odsouzeni za špionáž, přiznali se a po odpykání trestu museli zemi opustit. Jejich děti mezitím žily v pěstounské péči. Po návratu byli rodiče podle všeho vyznamenáni Řádem za statečnost - oficiálně to oznámeno nebylo, zmínku přinesl až interní časopis ruské rozvědky Razvedčik.

Nelegálové jako Putinova priorita

Používání "nelegálů" - tedy agentů bez diplomatického statusu, kteří působí v civilních profesích - má v Rusku a dříve v Sovětském svazu dlouhou tradici. Po roce 2010, kdy byla ve Spojených státech odhalena skupina deseti ruských agentů, Rusko investovalo značné prostředky do budování nových falešných identit. Podle západních zpravodajských služeb Rusko i nadále udržuje v evropských zemích síť nelegálních agentů, kteří se vydávají za běžné civilisty a působí mimo diplomatické struktury.

Výběr krytí v oblasti umění nebyl náhodný. Slovinská umělecká scéna je málo regulovaná a podle znalců v ní není téměř žádný dohled. "Ve výtvarném oboru si tady můžete dělat, co chcete. Nikdo to neřeší," uvedl galerista Damian Kosec pro The New York Times.

Dnes, rok po návratu, není jasné, kde se Dulcevovi nacházejí ani jaký je jejich další osud. Jejich děti, které byly vychovány jako Argentinci a žily většinu života v cizině, se během několika dnů ocitly v zemi, jejíž jazyk a politiku neznaly. Zůstává otázkou, jak se v novém prostředí adaptovaly - a zda vědí víc než tehdy v letadle do Moskvy.