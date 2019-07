Obnova Notre-Dame stále nezačala. Místo je potřeba zabezpečit, říká architekt

Gotická katedrála Notre-Dame v Paříži, kterou v dubnu vážně poškodil rozsáhlý požár, stále ještě není natolik bezpečná, aby mohla začít její rekonstrukce. Prohlásil to ve středu podle agentury AP hlavní architekt chrámu Philippe Villeneuve.

Francouzská televize odvysílala záběry, na nichž je vidět Villeneuve procházející katedrálou spolu s ministrem kultury Franckem Riesterem. "Místo je stále potřeba zabezpečit," uvedl francouzský architekt. Pod 28 opěrných oblouků jsou umísťovány dřevěné podpěry a s vyklízením a vyčištěním prostoru pomáhá robot. Podle francouzského ministra kultury je třeba zaměřit se na "bezpečnost a kvalitu obnovy" a neupínat se jen na rok 2024, kdy by rekonstrukce měla být dokončena.

Katedrála Notre-Dame vzplála 15. dubna a přišla o svůj krov a štíhlou věž z 19. století. Oheň poškodil i část klenby a střešní krytiny. Prezident Emmanuel Macron poté uvedl, že by si přál, aby proslulá gotická památka byla obnovena do pěti let. To ale mnozí experti považují za nemožné.

Kritici tvrdí, že záměr šéfa Elysejského paláce je motivovaný především snahou opravit katedrálu do olympijských her v Paříži v roce 2024.

Video: Slavná pařížská katedrála Notre-Dame hořela a lidé v ulicích zpívali