Nový papež vyrazí na první zahraniční cestu. Navštíví Turecko a Libanon

Kompletní program v pondělí zveřejnil Vatikán na stránkách Vatican News. Po příjezdu do Ankary se papež 27. listopadu setká s prezidentem Erdoganem a dalšími tureckými představiteli. Poté odletí do Istanbulu, kde se sejde s biskupy a kněžími v katedrále Svatého Ducha a navštíví dům řádu Malých sester chudých. Odtud se 28. listopadu vydá do města Iznik, tehdejší Nikáji, kde se v roce 325 poprvé konal nicejský koncil. U příležitosti jeho 1700letého výročí se papež zúčastní ekumenické modlitby u archeologických vykopávek starověké baziliky svatého Neofyta.
V Istanbulu papež navštíví také mešitu sultána Ahmeda, takzvanou Modrou mešitu, a poté se zúčastní obřadu v chrámu svatého Jiří, kde se setká s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. Den zakončí mší svatou ve Volkswagen Areně v Istanbulu.
"Je hluboce symbolické, že papež Lev navštíví patriarchu při své první oficiální cestě," uvedl reverend John Chryssavgis, poradce patriarchy Bartoloměje, napsala agentura Reuters.
Do Libanonu přiletí papež 30. listopadu, kdy se v Bejrútu setká s prezidentem Josephem Aúnem a dalšími představiteli země. Následující cen hlava katolické církve navštíví významné poutní místo Harísa. V centru Bejrútu povede mezináboženské setkání a následně se v Bkerké, sídle maronitského patriarchy, setká s mladými Libanonci.
V poslední den třídenní návštěvy Libanonu se papež 2. prosince plánuje pomodlit na místě, kde v roce 2020 v bejrútském přístavu vybuchl dusičnan amonný. Exploze si vyžádala na 200 obětí a způsobila škody za miliardy dolarů. Cestu papež zakončí mší pod širým nebem na bejrútském nábřeží.
Cestování do zahraničí se stalo významnou součástí moderního papežství, hlavy katolické církve se takto snaží setkávat s místními křesťany, šířit víru a podporovat mezinárodní dialog. První zahraniční cesta nového papeže se považuje za symbol toho, jaké hodnoty a témata chce během pontifikátu zdůraznit.
Turecko i Libanon jsou převážně muslimské země, které chtěl navštívit už papež František, jenž zemřel letos v dubnu. Jeho cesty se však kvůli zdravotním problémům neuskutečnily. Předchozí papež kladl velký důraz na dialog mezi muslimy a katolíky.