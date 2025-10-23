Zahraničí

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

ČTK ČTK
Aktualizováno před 44 minutami
V Sixtinské kapli ve Vatikánu se ve čtvrtek koná historická modlitba papeže Lva XIV. a britského krále Karla III., který je mimo jiné oficiální hlavou anglikánské církve. Děje se tak poprvé od roku 1534, kdy se anglikáni oddělili od katolíků. Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka, a mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
Britain's King Charles and Queen Camilla make their first state visit to the Holy See since Pope Leo XIV's election
Britain's King Charles and Queen Camilla make their first state visit to the Holy See since Pope Leo XIV's election
Britain's King Charles and Queen Camilla make their first state visit to the Holy See since Pope Leo XIV's election
Britain's King Charles and Queen Camilla make their first state visit to the Holy See since Pope Leo XIV's election
Britain's King Charles and Queen Camilla make their first state visit to the Holy See since Pope Leo XIV's election Zobrazit 6 fotografií

Tématem obřadu je ochrana stvořeného, což odráží společný zájem papeže a britského panovníka o ekologii. Společnou modlitbu vedou papež a arcibiskup z Yorku Stephen Cottrell, druhý nejvýše postavený anglikánský duchovní, v latině a angličtině. Král a papež sedí na stejné úrovni před oltářem Sixtinské kapli pod známou freskou Posledního soudu od Michelangela.

Akce se koná během 10. výročí od vydání encykliky Laudato si´, ve které papež František zdůraznil význam ochrany životního prostředí, varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami a poukázal na potřebu omezit využívání fosilních paliv. Původně se akce měla konat v dubnu, což se nestalo kvůli zdravotním problémům tehdejšího papeže Františka, který ten měsíc zemřel, uvádí vatikánská média.

Po akci se papež a král setkají s podnikateli, jejichž firmy usilují o udržitelné podnikání. Karel III. dostane také v papežské bazilice svatého Petra za hradbami titul královského spolubratra.

Očekává se, že čtvrteční návštěva bude znamenat další sblížení mezi katolickou a anglikánskou církví. Obě církve čelí podobným výzvám, například sekularizaci Evropy, mají však odlišný postoj k LGBT+ komunitě či k roli žen v církvi. Duchovní hlavou anglikánské církve se za několik měsíců stane Sarah Mullallyová, zatímco v katolické církvi se ženy nemohou stát kněžími, a tudíž ani usednout na papežský stolec.

Související

Princ Andrew se po kritice za vztah s Epsteinem vzdal titulu vévody z Yorku

Princ Andrew

Kvůli schizmatu z roku 1534 Vatikán a Británie dlouho neudržovaly oficiální vztahy. Prvním britským panovníkem, který papeže v jeho státě navštívil, byla královna Alžběta II. v roce 1961 za vlády Jana XXIII.. Tehdy se však neuskutečnil žádný společný náboženský obřad. První papež, který navštívil Británii od odtržení anglikánů, byl až Jan Pavel II. v roce 1982. Spory mezi anglikány a katolíky se promítaly v minulosti například do konfliktu v Severním Irsku.

 
Mohlo by vás zajímat

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"

Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"

Bizarní přestřelka v Německu. Policisté omylem postřelili vojáka Bundeswehru

Bizarní přestřelka v Německu. Policisté omylem postřelili vojáka Bundeswehru
10 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Anglie Vatikán víra církev modlitba Lev XIV. Král Karel III.

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

ŽIVĚ
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 15 minutami
Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou.
před 16 minutami
Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Na evropské automobilky se valí problém obřích rozměrů. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou jim začínají docházet obtížně nahraditelné součástky.
Aktualizováno před 25 minutami
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

ŽIVĚ
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 44 minutami
Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka. Mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
před 45 minutami
Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Rychlost, s jakou ve stáří přicházíme o zuby, může úzce souviset s rizikem předčasného úmrtí.
Aktualizováno před 52 minutami
Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl
1:45

Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl

V autorském dobrodružném snímku režiséra a scenáristy Pavla Jandourka se objeví i Jiří Lábus, Marek Adamczyk, Vica Kerekes či Jiří Dvořák.
Další zprávy