Zahraničí

Papež Lev XIV. svatořečil bývalého satanistického kněze, první svaté má Venezuela

ČTK ČTK
před 46 minutami
Papež Lev XIV. v neděli ve Vatikánu svatořečil sedm lidí včetně Itala Bartola Longa, který byl satanistickým knězem a později se stal oddaným katolíkem. První dva svaté má Venezuela, informovala agentura AP.
papež, Lev XIV., svatořečení, Vatikán, Svatopeterské náměstí
papež, Lev XIV., svatořečení, Vatikán, Svatopeterské náměstí
papež, Lev XIV., svatořečení, Vatikán, Svatopeterské náměstí
papež, Lev XIV., svatořečení, Vatikán, Svatopeterské náměstí
papež, Lev XIV., svatořečení, Vatikán, Svatopeterské náměstí Zobrazit 14 fotografií

Italský právník Longo se narodil v roce 1841. Jako student v Neapoli experimentoval s okultismem a byl "vysvěcen" na satanistického kněze. Později se však vrátil ke katolictví a založil poutní místo Panny Marie Růžencové v Pompejích.

Mezi nově kanonizovanými jsou také venezuelský "lékař chudých" José Gregorio Hernández a řádová sestra Carmen Rendilesová Martínezová, zakladatelka řeholního řádu ve Venezuele.

Tisíce jásajících Venezuelanů zaplnily Svatopetrské náměstí a ozdobily policejní zábrany venezuelskými vlajkami. Poté, co Lev XIV. pronesl latinské prohlášení o svatořečení, začali lidé tleskat. Událost se slavila i ve venezuelském hlavním městě Caracasu, kde byla vatikánská bohoslužba živě vysílána.

Související

Boží influencer. Papež svatořečil prvního mileniála, počítačového nadšence Acutise

Carlo Acutis, papež, Lev XIV., svatořečení, mileniál, Vatikán

Prvního svatého má také Papua-Nová Guinea. Laik Peter To Rot byl zabit ve vězení v roce 1945 za to, že hájil monogamní manželství v době, kdy byla v této části Tichomoří běžná polygamie. Svatořečen byl i arménský arcibiskup Ignatius Malojan, zavražděný tureckými vojáky v roce 1915, a dvě italské jeptišky.

Jde o druhou kanonizaci, kterou uskutečnil papež Lev XIV. od svého květnového nástupu do čela katolické církve. V září svatořečil dva Italy včetně Carla Acutise, mladíka přezdívaného "Boží influencer", který šířil víru v on-line prostředí před svou smrtí ve věku 15 let v roce 2006.

 
Mohlo by vás zajímat

Křehké příměří v troskách. Izarel útočí v Pásmu Gazy, Hamás porušil příměří, tvrdí

Křehké příměří v troskách. Izarel útočí v Pásmu Gazy, Hamás porušil příměří, tvrdí

Ukrajinci zasáhli jednu z největších plynáren v Rusku i ropnou rafinerii

Ukrajinci zasáhli jednu z největších plynáren v Rusku i ropnou rafinerii

Afghánistán a Pákistán se shodly na okamžitém příměří, budou dále jednat

Afghánistán a Pákistán se shodly na okamžitém příměří, budou dále jednat

Obrazem: Tyrany nechceme. Barevný protest proti Trumpovi zaplnil americké ulice

Obrazem: Tyrany nechceme. Barevný protest proti Trumpovi zaplnil americké ulice
25 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Vatikán Lev XIV. svatořečení církev římskokatolická církev

Právě se děje

před 6 minutami
Sparta se Slavii nevzdálila, na Slovácku získala jen bod. Galáskovi premiéra nevyšla

Sparta se Slavii nevzdálila, na Slovácku získala jen bod. Galáskovi premiéra nevyšla

Letenští hráli 0:0 v Uherském Hradišti, ostravský Baník doma podlehl Hradci Králové 0:1.
před 28 minutami
Únosci zavraždili mladého brankáře. Nalákali ho na zkoušku v profesionálním klubu

Únosci zavraždili mladého brankáře. Nalákali ho na zkoušku v profesionálním klubu

Zprávu o smrti talentovaného gólmana potvrdilo senegalské ministerstvo zahraničních věcí.
před 39 minutami
Čeští vymahači jdou po pokutách za přestupky v Itálii. Právník dává překvapivou radu

Čeští vymahači jdou po pokutách za přestupky v Itálii. Právník dává překvapivou radu

Vymáhání soukromou firmou je nelegální, podle českého i podle evropského práva, tvrdí právníci, které deník Aktuálně.cz oslovil.
Aktualizováno před 41 minutami
Křehké příměří v troskách. Izarel útočí v Pásmu Gazy, Hamás porušil příměří, tvrdí

ŽIVĚ
Křehké příměří v troskách. Izarel útočí v Pásmu Gazy, Hamás porušil příměří, tvrdí

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 46 minutami
Papež Lev XIV. svatořečil bývalého satanistického kněze, první svaté má Venezuela

Papež Lev XIV. svatořečil bývalého satanistického kněze, první svaté má Venezuela

Longo jako student v Neapoli experimentoval s okultismem a byl "vysvěcen" na satanistického kněze. Později se však vrátil ke katolictví.
Aktualizováno před 47 minutami
Slovácko - Sparta 0:0. Mercadovu střelu vykopli domácí v nastavení z branky

Přenos skončil
Slovácko - Sparta 0:0. Mercadovu střelu vykopli domácí v nastavení z branky

Sledovali jsme online utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slováckem a Spartou Praha.
Aktualizováno před 1 hodinou
Loupež století. Zloději si odnesli z Louvru Napoleonovy šperky nevyčíslitelné hodnoty

Loupež století. Zloději si odnesli z Louvru Napoleonovy šperky nevyčíslitelné hodnoty

Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků "nedozírná".
Další zprávy