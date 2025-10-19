Papež Lev XIV. svatořečil bývalého satanistického kněze, první svaté má Venezuela

Italský právník Longo se narodil v roce 1841. Jako student v Neapoli experimentoval s okultismem a byl "vysvěcen" na satanistického kněze. Později se však vrátil ke katolictví a založil poutní místo Panny Marie Růžencové v Pompejích.
Mezi nově kanonizovanými jsou také venezuelský "lékař chudých" José Gregorio Hernández a řádová sestra Carmen Rendilesová Martínezová, zakladatelka řeholního řádu ve Venezuele.
Tisíce jásajících Venezuelanů zaplnily Svatopetrské náměstí a ozdobily policejní zábrany venezuelskými vlajkami. Poté, co Lev XIV. pronesl latinské prohlášení o svatořečení, začali lidé tleskat. Událost se slavila i ve venezuelském hlavním městě Caracasu, kde byla vatikánská bohoslužba živě vysílána.
Prvního svatého má také Papua-Nová Guinea. Laik Peter To Rot byl zabit ve vězení v roce 1945 za to, že hájil monogamní manželství v době, kdy byla v této části Tichomoří běžná polygamie. Svatořečen byl i arménský arcibiskup Ignatius Malojan, zavražděný tureckými vojáky v roce 1915, a dvě italské jeptišky.
Jde o druhou kanonizaci, kterou uskutečnil papež Lev XIV. od svého květnového nástupu do čela katolické církve. V září svatořečil dva Italy včetně Carla Acutise, mladíka přezdívaného "Boží influencer", který šířil víru v on-line prostředí před svou smrtí ve věku 15 let v roce 2006.