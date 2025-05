Nová kniha popisuje potíže Bidena a snahy poradců utajit jeho zhoršující se stav

Dva američtí novináři v nové knize popisují fyzické a psychické potíže bývalého šéfa Bílého domu Joea Bidena a tvrdí, že jeho poradci se snažili utajit prezidentův stav před veřejností. Moderátor televize CNN Jake Tapper a zpravodaj serveru Axios Alex Thompson v knize líčí, jak Bidenovi poradci celé roky potlačovali diskuze o jeho problémech s postupujícím věkem.

Kniha Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again se na pultech knihkupectví objeví 20. května. Nastiňuje řadu historek na základě více než 200 rozhovorů, se opírá o anonymní zdroje. Jen velmi málo poradců nebo zvolených činitelů je uváděno jménem. Demokratická strana se stále bojí veřejně se vypořádat s tím, co byla podle mnohých zdrojů upadající schopnost Bidena vést prezidentskou kampaň a sloužit v úřadu hlavy státu, napsal deník The New York Times.

Blízký poradce Kamaly Harrisové během její prezidentské kampaně podle autorů knihy tvrdí, že Biden zmařil šanci na vítězství demokratického kandidáta v loňských prezidentských volbách, když v souboji zůstal příliš dlouho navzdory svému zhoršujícímu se stavu. Joe Biden "nás totálně ojebal", řekl David Plouffe, který působil jako manažer vítězné prezidentské kampaně Baracka Obamy v roce 2008.

Předvolební souboj Harrisové s Donaldem Trumpem, který trval pouhých 107 dní, Plouffe podle knihy označil za "zkurvenou noční můru". Poradce reagoval na rozhodnutí Bidena ucházet se o znovuzvolení a poté v kampani setrvat více než tři týdny po katastrofálním výkonu v debatě proti Trumpovi, kterým Biden vyvolal otázky o své duševní zdatnosti a věku.

"Byla to ohavnost. Ukradl volby Demokratické straně, ukradl je americkému lidu," řekl podle knihy nejmenovaný významný demokratický stratég o Bidenově odhodlání usilovat o znovuzvolení.

Biden loni 21. července ze souboje o Bílý dům odstoupil a rychle podpořil Harrisovou, ale bylo už pozdě, tvrdí autoři. Už předtím podle nich pomohl nastolit osud, kterému se chtěl nejvíce vyhnout - návrat Trumpa do Bílého domu.

Biden zapomínal jména svých dlouholetých spolupracovníků a spojenců již během své první prezidentské kampaně v roce 2020 a po celou dobu v úřadu. Kniha popisuje, že zapomněl jméno Mikea Donilona, věrného spolupracovníka, který pro něj pracoval od počátku 80. let, a že nepoznal herce George Clooneyho. Zapomněl také jména Jakea Sullivana, svého poradce pro národní bezpečnost.

Během schůzek Biden působil křehce a jeho poradci a spojenci se podle knihy obávali, že v případném druhém funkčním období bude muset používat invalidní vozík. Na zasedání s kabinetními ministry mu byl připravován scénář, a to i tehdy, když na nich nebyli přítomni novináři, uvádí kniha.

Demokratický kongresman za Illinois Mike Quigley popsal Bidenův fyzický stav během jedné cesty do Irska jako podobný stavu kongresmanova vlastního otce, když umíral na Parkinsonovu chorobu.

"Snažili jsme se ho chránit před jeho vlastními zaměstnanci," řekl o někdejším prezidentovi jeden z vysoce postavených poradců, který odešel z Bílého domu, protože si nemyslel, že by Biden měl na post opět kandidovat.