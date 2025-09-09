Zahraničí

Na let s KLM ve středu zapomeňte. Kvůli stávce se ruší stovka letů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Nizozemská letecká společnost KLM ve středu kvůli stávce pozemního personálu zruší stovku letů. Firma to oznámila v úterý s tím, že výluka se dotkne zhruba 27 tisíc cestujících. Mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková uvedla, že letiště má na středu informace o jednom zrušeném příletu a jednom odletu.
Letadlo aerolinií KLM
Letadlo aerolinií KLM | Foto: Reuters

"Evidujeme zatím jeden zrušený přílet z Amsterdamu v 10:30 a jeden zrušený odlet do Amsterdamu v 11:15," uvedla. "Situace se nicméně může ještě vyvíjet, proto doporučujeme cestujícím sledovat webové stránky dopravce," doplnila mluvčí.

Společnost KLM minulý týden s některými odborovými svazy uzavřela kolektivní dohodu. Dva odborové svazy, které nejsou součástí dohody, však uvedly, že přikročí ke stávkovým akcím.

Ve středu ráno by tak měl pozemní personál společnosti KLM na dvě hodiny přerušit práci. Příští týden ve středu by pak měla následovat čtyřhodinová stávka, napsala agentura Reuters.

Společnost KLM je součástí francouzsko-nizozemské letecké skupiny Air France-KLM.

 
