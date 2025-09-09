Na let s KLM ve středu zapomeňte. Kvůli stávce se ruší stovka letů

"Evidujeme zatím jeden zrušený přílet z Amsterdamu v 10:30 a jeden zrušený odlet do Amsterdamu v 11:15," uvedla. "Situace se nicméně může ještě vyvíjet, proto doporučujeme cestujícím sledovat webové stránky dopravce," doplnila mluvčí.
Společnost KLM minulý týden s některými odborovými svazy uzavřela kolektivní dohodu. Dva odborové svazy, které nejsou součástí dohody, však uvedly, že přikročí ke stávkovým akcím.
Ve středu ráno by tak měl pozemní personál společnosti KLM na dvě hodiny přerušit práci. Příští týden ve středu by pak měla následovat čtyřhodinová stávka, napsala agentura Reuters.
Společnost KLM je součástí francouzsko-nizozemské letecké skupiny Air France-KLM.