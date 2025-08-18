Dva jednou ranou. Ukrajinský "přízrak" odstřelil Rusy z nepředstavitelné vzdálenosti

"Neuvěřitelná přesnost a nový světový rekord v nejdelším dostřelu," napsal ukrajinský novinář Jurij Butusov, který na Telegramu zveřejnil video přímo z akce. Odstřelovač měl Rusy zabít zásahem jedné kulky.
Na záběrech se dva Rusové po zásahu hroutí v okupované budově mezi městy Myrnohrad a Pokrovsk v Doněcké oblasti. "Kulka prošla oknem, za kterým se nacházeli útočníci," popsal zásah Butosov.
Odstřelovač použil 14. srpna ukrajinskou pušku Snipex Alligator ráže 14,5 milimetru a podle Butosova provedl výstřel s podporou umělé inteligence a dronů, které prováděly korekci zamíření.
Alligator má hlaveň dlouhou 1200 mm a rychlost náboje po opuštění hlavně je 980-1000 metrů za sekundu. Puška váží 25 kilogramů, což je považováno za normální kvůli zpětnému rázu.
Standardní rozptyl náboje B-32 14,5×114 mm na vzdálenost 1,5 km je 1×1 metr. Na vzdálenost čtyř kilometrů je i teoreticky zapotřebí několik výstřelů, aby bylo dosaženo zamýšleného výsledku. Maximální dostřel střely vystřelené z Alligatoru je přitom sedm kilometrů.
Kulka ráže 14,5 mm s jádrem o hmotnosti přes 63 gramů může proniknout 20 mm pancéřovou ocelí na vzdálenost 800 metrů a je schopna prorazit zeď na vzdálenost čtyř kilometrů, píše ukrajinský server Defense Express.
Pušku navrhli původně jako zbraň k ničení především vojenské techniky a nikoli k zabíjení vojáků, uvádí The Telegraph. Její oficiální dostřel byl před lety navíc jen kolem dvou kilometrů.
Jestliže se zásah potvrdí, nejmenovaný střelec se stane novým držitelem světového rekordu, který zatím třímá od listopadu 2023 jeho krajan Vjačeslav Kovalskij. Tehdy osmapadesátiletý člen civilní kontrarozvědky SBU zabil ruského vojáka z 3800 metrů pomocí ukrajinské pušky Horizon's Lord.
Informace o rekordním zásahu přichází v době, kdy ruské síly zintenzivňují útoky v okolí Pokrovsku, které analytici popisují jako jednu z nejzuřivějších bitev této války.