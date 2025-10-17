Problém napravujeme, deportace zrychlují, prohlásil Merz o migrantech. Sklízí kritiku

Merz hovořil tento týden na tiskové konferenci při návštěvě braniborské metropole Postupimi. Na dotaz jednoho z novinářů, který se ptal na rostoucí podporu pravicově extremistické strany Alternativa pro Německo (AfD), Merz odpověděl, že jeho kabinetu se daří řešit některé problémy, které předchozí vlády v oblasti migrace zanedbaly.
"Ale samozřejmě máme ještě pořád tento problém v rázu měst, a proto ministr vnitra právě pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportace ve velkém rozsahu," dodal kancléř.
Kritika se snesla především na použití slova Stadtbild, které lze přeložit jako ráz či obraz města. Podle Merzových odpůrců tím kancléř naznačil, že z ulic německých měst musejí zmizet lidé, kteří vypadají jinak než průměrný Němec.
Na konci srpna stejné slovo podobně použil i bavorský premiér Markus Söder, který je předsedou konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU). V rozhovoru s časopisem Münchner Merkur podpořil deportace do Sýrie a Afghánistánu a požadoval, aby se obraz německých měst opět změnil.
Ostře Merzův výrok kritizuje levicová opozice. Šéfka frakce strany Zelených Katharina Drögeová v parlamentní debatě kancléřova slova označila za zraňující a diskriminační. Poslanec strany Levice Sören Pellmann vyzval kancléře k omluvě.
Mezi kritiky Merzova výroku se ale zařadil i berlínský primátor Kai Wegner, který je stejně jako kancléř členem konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU). "Berlín je pestré, mezinárodní a kosmopolitní město. To se bude vždy odrážet i v obrazu města," řekl listu Tagesspiegel. Přiznal, že německá metropole má problém s "násilím, odpadky a kriminalitou". "To ale nelze spojovat s národností," dodal.
Na kancléřovu obranu se postavil například saský premiér Michael Kretschmer nebo generální tajemnice liberální Svobodné demokratické strany (FDP) Nicole Büttnerová. "Opravdu nejsem fanynkou dluhového kancléře Merze, ale když řekne nahlas to, co mnoho lidí v naší zemi dennodenně pociťuje… byla by politická chyba to neuznat," napsala politička na síti X.
"Musíme tyto starosti brát vážně," dodala. Merze bránil také mluvčí vlády Stefan Kornelius. Podle něj novináři ve výroku hledají něco, co v něm není.