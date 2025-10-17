Zahraničí

Problém napravujeme, deportace zrychlují, prohlásil Merz o migrantech. Sklízí kritiku

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice kvůli výroku, který tento týden pronesl, když mluvil o migraci. Řekl, že se v nápravě chyb předchozích vlád daří dosahovat určitého pokroku, v rázu německých měst je ale ještě problém znatelný, a proto vláda pracuje na zrychlení deportací migrantů. Podle kancléřových odpůrců byl jeho výrok xenofobní až rasistický. Někteří se ale šéfa vlády zastali.
Německý kancléř Friedrich Merz.
Německý kancléř Friedrich Merz. | Foto: Reuters

Merz hovořil tento týden na tiskové konferenci při návštěvě braniborské metropole Postupimi. Na dotaz jednoho z novinářů, který se ptal na rostoucí podporu pravicově extremistické strany Alternativa pro Německo (AfD), Merz odpověděl, že jeho kabinetu se daří řešit některé problémy, které předchozí vlády v oblasti migrace zanedbaly.

"Ale samozřejmě máme ještě pořád tento problém v rázu měst, a proto ministr vnitra právě pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportace ve velkém rozsahu," dodal kancléř.

Kritika se snesla především na použití slova Stadtbild, které lze přeložit jako ráz či obraz města. Podle Merzových odpůrců tím kancléř naznačil, že z ulic německých měst musejí zmizet lidé, kteří vypadají jinak než průměrný Němec.

Na konci srpna stejné slovo podobně použil i bavorský premiér Markus Söder, který je předsedou konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU). V rozhovoru s časopisem Münchner Merkur podpořil deportace do Sýrie a Afghánistánu a požadoval, aby se obraz německých měst opět změnil.

Ostře Merzův výrok kritizuje levicová opozice. Šéfka frakce strany Zelených Katharina Drögeová v parlamentní debatě kancléřova slova označila za zraňující a diskriminační. Poslanec strany Levice Sören Pellmann vyzval kancléře k omluvě.

Související

Konec turboobčanství. Německo zpřísňuje pravidla pro udělování občanství

Německý parlament, Bundestag

Mezi kritiky Merzova výroku se ale zařadil i berlínský primátor Kai Wegner, který je stejně jako kancléř členem konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU). "Berlín je pestré, mezinárodní a kosmopolitní město. To se bude vždy odrážet i v obrazu města," řekl listu Tagesspiegel. Přiznal, že německá metropole má problém s "násilím, odpadky a kriminalitou". "To ale nelze spojovat s národností," dodal.

Na kancléřovu obranu se postavil například saský premiér Michael Kretschmer nebo generální tajemnice liberální Svobodné demokratické strany (FDP) Nicole Büttnerová. "Opravdu nejsem fanynkou dluhového kancléře Merze, ale když řekne nahlas to, co mnoho lidí v naší zemi dennodenně pociťuje… byla by politická chyba to neuznat," napsala politička na síti X.

"Musíme tyto starosti brát vážně," dodala. Merze bránil také mluvčí vlády Stefan Kornelius. Podle něj novináři ve výroku hledají něco, co v něm není.

 
Mohlo by vás zajímat

Neznámí útočníci se pokusili hodit zápalnou láhev na sídlo Tuskovy strany

Neznámí útočníci se pokusili hodit zápalnou láhev na sídlo Tuskovy strany

"Zeptám se manžela a Boha". Bolsonarová zvažuje kandidaturu na prezidentku

"Zeptám se manžela a Boha". Bolsonarová zvažuje kandidaturu na prezidentku

Princ Andrew se po kritice za vztah s Epsteinem vzdal titulu vévody z Yorku

Princ Andrew se po kritice za vztah s Epsteinem vzdal titulu vévody z Yorku

"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo Friedrich Merz migrace deportace kritika

Právě se děje

před 9 minutami
Neznámí útočníci se pokusili hodit zápalnou láhev na sídlo Tuskovy strany

Neznámí útočníci se pokusili hodit zápalnou láhev na sídlo Tuskovy strany

Neznámí útočníci se v pátek odpoledne v centru Varšavy pokusili Molotovovým koktejlem zapálit sídlo Občanské platformy premiéra Donalda Tuska.
před 31 minutami
"Zeptám se manžela a Boha". Bolsonarová zvažuje kandidaturu na prezidentku

"Zeptám se manžela a Boha". Bolsonarová zvažuje kandidaturu na prezidentku

Rozhodne se po debatě s manželem, někdejším prezidentem Jairem Bolsonarem, a pokud jí Bůh ukáže, že chce, aby se dala na politiku.
Aktualizováno před 41 minutami
Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Litvínov utrpěl porážku 0:3 ve Varech, poslední celek prohrál už podeváté v řadě. Brno nevyužilo možnost jít do čela tabulky, padlo s Boleslaví.
před 45 minutami
Princ Andrew se po kritice za vztah s Epsteinem vzdal titulu vévody z Yorku

Princ Andrew se po kritice za vztah s Epsteinem vzdal titulu vévody z Yorku

Britský princ Andrew se po letech kritiky za blízký vztah s Jeffreyem Epsteinem vzdal královského titulu vévody z Yorku a s ním spojených poct.
Aktualizováno před 55 minutami
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

ŽIVĚ
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Humanitární pomoc v Gaze opět stojí, týmy záchranářů čekají na povolení Izarelců

ŽIVĚ
Humanitární pomoc v Gaze opět stojí, týmy záchranářů čekají na povolení Izarelců

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Problém napravujeme, deportace zrychlují, prohlásil Merz o migrantech. Sklízí kritiku

Problém napravujeme, deportace zrychlují, prohlásil Merz o migrantech. Sklízí kritiku

V nápravě chyb předchozích vlád daří dosahovat pokroku, v rázu německých měst je ale ještě problém znatelný, zrychlují tak deportace, řekl Merz.
Další zprávy