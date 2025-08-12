Zahraničí

Německá policie nalezla tělo českého chlapce, okolnosti zmizení a smrti jsou nejasné

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Německá policie našla tělo třináctiletého českého chlapce, po kterém úřady na východě Německa pátraly od nedělního večera.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: iStock

Informuje o tom agentura DPA, podle které policisté nevylučují, že příčinou smrti mohla být nehoda, trestný čin nebo sebevražda.

Nález těla poblíž železniční trati v úterý vpodvečer potvrdil DPA policejní mluvčí. Okolnosti zmizení a smrti jsou podle něj nejasné. Místo, kde policie tělo našla, se nachází méně než deset kilometrů od kempu, odkud chlapec zmizel.

Více než 100 policistů a záchranářů v okolí jezera Silbersee dva dny pátralo po třináctiletém Karlovi V. z Česka, který se ztratil při dovolené v saském okrese Budyšín (Bautzen) z kempu u jezera, které leží u obce Friedersdorf.

Chlapcovo úmrtí v úterý večer večer potvrdilo české ministerstvo zahraničních věcí. "Více informací s ohledem na rodinu a na nezletilost českého občana nebudeme sdělovat," uvedla na Aneta Kovářová z oddělení komunikace ministerstva zahraničí.

Do pátrání německá policie nasadila lodě, vrtulníky, drony i psy. Vyšetřovatelé navíc spolupracovali s českými úřady.

Třináctiletý chlapec minulý víkend se svou rodinou trávil dovolenou v kempu u jezera Silbersee. V neděli večer kolem 19:30 zmizel.

Vyšetřování v Německu nyní převzala kriminální policie.

 
