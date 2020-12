Nemocnice u hranic s Českem neměla dost kyslíku. Musela třídit pacienty s covidem

Klinika v saské Žitavě u hranic s Českou republikou musela přikročit k nouzovému třídění pacientů s nemocí covid-19, protože nemá kyslík pro každého. Během úterní veřejné videodebaty to řekl tamní šéflékař Mathias Mengel. Nemocnice sdělila ČTK, že je na personálním limitu, ale že každému pacientovi poskytuje nejlepší možnou péči, pokud to není možné, nechá ho přeložit do jiného zařízení.

"V uplynulých dnech jsme se již několikrát dostali do situace, kdy jsme se museli rozhodnout, kdo dostane kyslík a kdo ne," řekl Mengel o tom, že lékaři musí pacienty třídit. Opatření, které je známo jako triáž, je používáno ve válečné medicíně a při zvládání rozsáhlých katastrof či neštěstí. Získat místo pro pacienty v jiné nemocnici ale není snadné. "Jsme v ohnisku nákazy, mnohé nemocnice vůbec nepřijímají," dodal lékař. Mengelova slova vyvolala v médiích rozruch, protože to bylo poprvé za pandemie, co některá z německých nemocnic musela pacienty takovým způsobem třídit. Tisková mluvčí žitavské nemocnice Jana-Cordelia Petzoldová ve středu v prohlášení uvedla, že v debatě skutečně padlo slovo triáž. Důvodem kritického stavu na klinice však podle ní není plná kapacita lůžek, ale především nedostatek personálu. Nemocnice má vyčleněno sto lůžek pro pacienty s covidem-19, z nichž je obsazeno okolo 85 procent. "Kvůli personálním výpadkům ale kapacita poklesla výrazně pod sto (lůžek), protože sice máme prostory a lůžka, ale nemáme dostatek personálu," uvedla nemocnice. "Každý pacient, který do naší nemocnice přijde, dostane tu nejlepší léčbu," ujistila klinika. V případech, které by znamenaly překročení kapacitní hranice, budou pacienti přeloženi do jiných nemocnic. Německá média uvádějí, že v případě Saska jsou nemocní běžně převáženi z menších místních nemocnic na kliniky v Drážďanech a Lipsku. V rozhovoru s ČTK Petzoldová řekla, že neví o tom, že by žitavská nemocnice kvůli kapacitní nouzi převážela některé pacienty do Česka. "O tom nevím, nemám o tom žádné informace, takže nemohu odpovědět," uvedla. V době vyhrocené situace v Česku nabídly Sasko a také Bavorsko české straně pomoc. Žitava je součástí okresu Görlitz (Zhořelec), který patří k nejvíce zasaženým v Německu. Institut Roberta Kocha (RKI) udává, že je zde hlášeno takřka 533 nových případů na 100 000 obyvatel během sedmi dní. Nejpostiženějším německým okresem je sousední Bautzen (Budyšín), kde incidence dosahuje 631 nových případů na 100 000 obyvatel za sedm dní.