Největší ropný objev v historii Polska. Zásoby převyšují všechny dosavadní nálezy

Kanadská společnost Central European Petroleum (CEP) oznámila, že u severozápadního pobřeží Polska, poblíž přístavního města Svinoústí, objevila pravděpodobně největší ložisko ropy a zemního plynu na polském území. Objev by mohl výrazně přispět k energetické nezávislosti země.

Podle předběžných odhadů by vrt Wolin East 1 (WE1) mohl disponovat přibližně 22 miliony tun vytěžitelné ropy a kondenzátu a pěti miliardami metrů krychlových zemního plynu komerční kvality. Celkový potenciál celé koncese Wolin se odhaduje na 33 milionů tun ropy a 27 miliard metrů krychlových zemního plynu - to by mělo pokrýt zhruba roční spotřebu země bez nutnosti dovozu. Celkové známé ropné zásoby Polska doposud činily zhruba 20 milionů tun ropy.

Podle Polské tiskové agentury (PAP) jde o jeden z největších objevů konvenční ropy v Evropě za poslední desetiletí.

"Jedná se o historický okamžik jak pro společnosti Central European Petroleum, tak pro polský energetický sektor," uvedl generální ředitel CEP Rolf G. Skaar.

Také náměstek ministra pro klima a hlavní národní geolog Krzysztof Galos označil objev za přelomový. Podle něj by mohl významně přispět ke snížení závislosti Polska na dovozu energií a posílit energetickou bezpečnost země.

Těžba tak blízko německé námořní hranice ale může být diplomaticky citlivá. Podle veřejnoprávní televize TVP už německé ekologické instituce a think-tanky neoficiálně vyjadřují obavy o ekosystém jižního Baltu. Německo se navíc v rámci programu Energiewende zavázalo k co nejrychlejšímu odklonu od fosilních paliv. Těžba by tak podle televize mohla mezi Varšavou a Berlínem vyvolat napětí.

Obavy vyjadřují i ekologické organizace jako Greenpeace nebo MARE, které upozorňují, že Baltské moře patří k nejcitlivějším mořím na světě. Jakýkoli zásah do mořského dna podle nich představuje vážné ekologické riziko.

Společnost CEP ujišťuje, že veškeré těžební operace budou probíhat v souladu s nejvyššími ekologickými standardy.