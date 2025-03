Největší ledovec světa uvázl na mělčině v Jižním Atlantiku, ohrožuje zvířata

Největší plující ledovec na světě se vyplavil v mělkých vodách u ostrova Jižní Georgie v Jižním Atlantském oceánu, informovala v úterý stanice BBC. Plující ledovec s názvem A23a u ostrova uvízl a nejspíš se rozbije o jeho pobřeží. Mohl by podle ekologů ohrozit krmení milionů tučňáků a ploutvonožců, zpomalit lodní dopravu a zkomplikovat práci rybářům.

Ostrov Jižní Georgie je hlavním a největším ostrovem britského zámořského území Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy. Je domovem milionů tučňáků a tuleňů, jejichž potravu by ledovec mohl ohrozit. Nyní se nachází asi osmdesát kilometrů od pevniny a podle pozorování se zasekl v mělkých vodách u ostrova.

Plující ledovec A23a je podle deníku The Times asi dvakrát větší než Londýn, jeho tloušťka je 400 metrů a váží téměř bilion tun. Od Antarktidy se kra oddělila v roce 1986 a do pohybu se naposledy dala v prosinci minulého roku.

Ekolog Mark Belchier působící jako poradce vlády Jižní Georgie upozornil na narušení lodní dopravy a rybolovu. "Pokud se rozlomí, úlomky ledovce budou pravděpodobně představovat riziko pro plavidla, protože by se vyskytovaly v místních proudech a mohly by omezit přístup lodí k oblastem rybolovu," citoval Belchiera deník The Guardian.

Ledovce však mohou být i prospěšné. Přinášejí s sebou obrovské množství minerálů a živin, které hnojí plankton. To může podpořit potravní řetězec větších živočichů.