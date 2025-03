"Na to jsme se nepřipravili." Západ se sekl, ruská válka se vyvinula nečekaným směrem

Ačkoli se Západ dosud zaměřoval na vývoj sofistikovaných bojových technologií, válka na Ukrajině ukázala, že schopnost vyrobit jednoduché zbraně levně a rychle může být při bojích klíčová. Podle politiků, které oslovil web Business Insider, by to mohl být pro státy NATO i Ameriku problém. V případě, že by se musely postavit rovnocenným soupeřům, jako je Rusko nebo Čína, by totiž zaostávaly.

1:12 Tajemník NATO o pomoci Ukrajině a bezpečnosti Evropy | Video: Reuters