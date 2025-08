Tohle Putin neříkal. Ruští "hrdinové" naráží na brutální realitu, okrádá je i policie

Ruský prezident Vladimir Putin slibuje svým vojákům, že po jejich návratu z Ukrajiny je doma bude čekat hrdinské přivítání. Ne vždy k tomu ale dojde. BBC odhalila několik případů, kdy vojáci přišli o peníze, které jim stát za službu vlasti slíbil.

Rusko podle BBC od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 ztrojnásobilo velikost své armády. Povedlo se to i díky štědrým nástupním bonusům, které si dávají za cíl přilákat dobrovolníky.

Rekruti totiž mohou v prvním roce služby získat až 5,2 milionu rublů (cca 1,4 milionu korun) a navíc až čtyři miliony rublů (cca 1,07 milionu korun), jestliže budou zraněni, uvádí web.

Částka se odvíjí podle regionu, může ale činit až 600 % průměrné národní mzdy (která činí zhruba 70 tisíc rublů). Pro mnoho lidí pocházejících z chudších regionů země je taková nabídka neodolatelná, i když hrozí riziko, že se už domů nevrátí.

Bojovat na Ukrajinu se kvůli penězům vydal i devětatřicetiletý Nikita Khursa. Svářeč původem z města v Rostovské oblasti poblíž Ukrajiny strávil na frontě jen pár měsíců v létě 2024. Poté byl zraněn a armáda ho poslala domů, aby se zotavil. Právě zranění mu vyneslo finanční bonus, za který si chtěl se svojí ženou Oksanou koupit byt.

K tomu ale nakonec nedošlo. Poté, co se s ní jednu noc pohádal kvůli jeho pití, vyběhl na ulici a s sebou měl v igelitové tašce jejich naspořené peníze v hotovosti. S taškou se rozhodl odjet do Rostova, že byt koupí. "Kdyby moje žena byla moudřejší, řekla by mi, ať se vyspím a rozhodnu se ráno," řekl BBC.

Daleko totiž nedojel, zastavila ho dopravní policie, která si tašky všimla, a strážníci po muži požadovali úplatek. Khursa policistům řekl, že se nedávno vrátil z Ukrajiny.

"Nedělejme to," zavzpomínal Nikita, co jeden policista řekl. Ale když druhý viděl peníze, nesouhlasil. "Zmlkni, víš kolik je to peněz?" řekl údajně. Policisté mu tak vzali téměř všechno - 2,66 milionu rublů (cca 700 tisíc korun).

Nikita na vlastní kůži zažil, že ani muži zákona neberou ohled na Putinovy sliby. Ty tvrdí, že toho, kdo se vrátí z války, společnost vnímá jako hrdinu a "novou elitu".

Oba policisty nahlásil, ale i přes jejich obvinění z loupeže a zneužití pravomoci se případ nikdy nedostal k soudu. Důstojníci se totiž přihlásili do armády a odešli na Ukrajinu, čímž se podle nového zákona vyhnuli trestnímu stíhání - zákon totiž umožňuje podezřelým z trestných činů jít bojovat namísto čelit obvinění.

Khursa peníze nikdy nedostal zpět a nyní navíc čeká na rozhodnutí vojenského lékaře, jestli se musí vrátit na frontu. Vojáci musí podle smlouvy zůstat v boji až do konce války.

I přesto, že má podle svých slov šrapnelové zranění (poranění způsobené úlomkem dělostřeleckého granátu) blízko srdce, neočekává, že svou budoucnost stráví v civilu. Rozešel se i s Oksanou, aby ji podle svých slov nedržel svázanou, když je v armádě.

"Když tam (v armádě) nebudu, skončím na ulici," říká. "Jen armáda vás zachrání, dá vám střechu nad hlavou."

Nepoctiví taxikáři čekají na vojáky na letišti

Nikitův příběh není ojedinělým případem. Několik dalších policistů pracujících na moskevském letišti je podezřelých, že upozorňovali místní taxikáře na vojáky vracející se z fronty. Řidiči jim nejdříve nabídli běžnou cenu a na konci jízdy ji navýšili i na patnáctinásobek.

Cestujícím, kteří kladli odpor, začali taxikáři vyhrožovat. V některých případech je i zdrogovali, zatímco jim zloději vybrali účty přes platební karty. Podle informací BBC vyšetřovatelé tvrdí, že gang vzal vracejícím se vojákům nejméně 1,5 milionu rublů.

Peníze vojákům mizí "přímo na frontě"

BBC rovněž informuje o případech, kdy vojáci své peníze ani nevidí. V říjnu 2024 policie zatkla tři zaměstnance náborového střediska ve Vladimirské oblasti, a to za krádež více než 11 milionů rublů. Zaměstnanci získali přístup k účtům vojáků tím, že si nechali SIM karty, které měli dostat noví rekruti a které byly propojené s jejich účty.

V Bělgorodské oblasti je pak podezřelý z krádeže místní úředník. Ten rekrutům odcizil více než milion rublů tak, že propojil jejich bankovní účty se svým telefonním číslem.

Stává se i to, že vojáky okrade jejich vlastní velitel. Jeden voják promluvil pro BBC o tom, jak jeho jednotka musela odevzdat své platební karty a uvést jejich PIN přímo rotmistrovi. Důstojník tak údajně skončil s padesáti platebními kartami, z nichž část patří vojákům, kteří jsou nyní vedeni jako pohřešovaní.

Američan vzal rodinu do Ruska. Cesta za "za lepším" skončila na frontě, manželka pije