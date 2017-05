Britští labouristé dotahují. Konzervativci premiérky Mayové vedou už jen o šest procent

před 1 hodinou

Náskok Konzervativní strany premiérky Theresy Mayové před opoziční Labouristickou stranou Jeremyho Corbyna se snížil na šest procent. Vyplývá to z průzkumu, který v neděli zveřejnil institut ORB. O novém složení Dolní sněmovny rozhodnou britští voliči už 8. června.

Podle politologů citovaných agenturou Reuters náladu voličů ovlivnil teroristický útok v Manchesteru, ale především vládní návrh, aby staří lidé platili na sociální péči více než dosud.

Podle politologů citovaných agenturou Reuters náladu voličů ovlivnil teroristický útok v Manchesteru, ale především vládní návrh, aby staří lidé platili na sociální péči více než dosud.

Konzervativci by podle v neděli zveřejněného průzkumu získali ve volbách, které se budou konat 8. června, 44 procent hlasů, labouristé 38 procent.

Předvolební ankety čtyř dalších agentur sice předpovídají rozdíl v zisku vládní a opoziční strany od sedmi do 14 procent, i v těchto průzkumech však levicoví labouristé náskok konzervativců výrazně snížili.

V dubnu, kdy premiérka Mayová ohlásila záměr uspořádat předčasné volby, měli konzervativci v průzkumech o 20 procentních bodů více než jejich levicoví konkurenti.

Daň z demence? Jen westminsterské klepy

Vypsáním předčasných parlamentních voleb si chtěla premiérka Mayová zajistit dostatečnou podporu pro nadcházející vyjednávání o odchodu Británie z Evropské unie.

Podle agentury DPA by důvodem rostoucí podpory labouristů mohla být mimo jiné úsporná opatření v oblasti sociálních služeb, která ohlásila britská vláda a která by se dotkla především starších lidí. Premiérka Mayová mezitím od původně plánovaných škrtů pod tlakem už částečně ustoupila.

Britský ministr obrany Michael Fallon v neděli popřel informace médií, že by kvůli nepopulárnímu plánu přezdívanému "daň z demence" v Konzervativní straně panoval rozkol. "Jsou to jen westminsterské klepy," uvedl Fallon.

Podle politologů by Mayová mohla negativní trend ještě zvrátit, pokud by se jí kampaň podařilo soustředit na osobnosti lídrů obou stran. Většina Britů by ji v čele budoucí vlády viděla mnohem raději než Corbyna.

Limitem pro předpověď výsledků voleb je také britský většinový systém. Poslanecký mandát totiž získává ten, kdo ve svém volebním obvodě získá nejvyšší počet hlasů.

Liberální demokraté v průzkumech získali mezi sedmi a devíti procenty, nacionalistická a protievropská Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP) mezi čtyřmi a pěti.

Všechny zveřejněné ankety byly provedeny už po pondělním teroristickém útoku v severoanglickém Manchesteru, který si vyžádal 22 obětí a 116 zraněných.