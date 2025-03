"Systém se sesype." Rusko se s obavami připravuje na návrat traumatizovaných vojáků

Kdyby na Ukrajině zavládl mír, Rusko by čelilo vážné hrozbě – návratu statisíců traumatizovaných vojáků, kteří by mohli přispět k růstu nezaměstnanosti, násilí a kriminality. Podle novinářky Faridy Rustamové z telegramového kanálu Faridaily24 se Kreml na tuto situaci připravuje. Přesto hrozí, že systém podpory veteránů tlak neustojí a zhroutí se.

Zatímco Moskva, Washington a Kyjev pokračují v jednáních o možné mírové dohodě, ruští úředníci se připravují na problémy, které by konec války přinesl. "Příměří by vedlo k tomu, že se domů vrátí masa vojáků, a ruské úřady si zřejmě dobře uvědomují, že to přinese potíže," píše nezávislá novinářka Rustamová.

Reportérka se na případné dopady příměří na společnost zeptala odborníků, kteří pracují na ruských rehabilitačních programech pro válečné veterány. Ti očekávají, že se u mnoha vojáků po návratu projeví posttraumatická stresová porucha či sklony k násilí. Je také pravděpodobné, že mnoho z nich ve snaze vyrovnat se s fyzickými či emocionálními problémy sáhne po alkoholu nebo drogách. "První rok po válce bude rokem těžkého pití," cituje zdroj z ruského ministerstva práce web Meduza.

Ruští vojáci, kteří opustí území okupované Ukrajiny kvůli zranění či zdravotním problémům, se po návratu musí znovu začlenit do civilního života, což už se v minulosti ukázalo jako problém. Jejich návrat podle zdroje z ruské vlády mnohdy komplikuje pocit křivdy, který si veteráni z války často odnáší. "Já jsem hrdina, bojoval jsem za vás a vy jste jen bezcenní zbabělci, kteří zůstali vzadu," přiblížil zdroj situaci pro Faridaily24. Není výjimkou, že v tomto období vojáci propadnou alkoholu, zejména pokud pochází z odlehlých vesnic, píše se dál v textu.

Ruské úřady počítají s tím, že bývalí příslušníci armády mohou čelit nezaměstnanosti, kriminalitě i dluhům. Mnoho z těch, kteří si při službě v armádě vydělali miliony rublů, zřejmě nebude ochotných přijmout hůř placenou civilní práci. Někteří traumatizovaní vojáci, kteří denně svědčili válečné brutalitě, tak zřejmě přijdou o stabilní příjem, což může ve výsledku způsobit růst kriminality ve společnosti.

Očekává se, že s klesající kvalitou života si bývalí vojáci budou také hromadně brát půjčky, řekl Rustamové zdroj z think-tanku napojeného na Kreml.

Podle informací novinářky budou čelit problémům i zaměstnavatelé, kteří musí vracejícím se vojákům ze zákona držet volná pracovní místa ve svých společnostech. Propustit veterána bude obtížné, a to i v případě, že půjde o problémového zaměstnance, třeba kvůli zmiňovaným potížím s alkoholem či asociálnímu chování. "V nejlepším případě budou tito lidé placeni za to, že se nebudou zdržovat na pracovišti," předpověděl hlas z ministerstva práce.

Konec ruské agrese na Ukrajině by měl značný dopad i na některé ruské rodiny. Návrat vojáků z fronty totiž nemusí být nutně radostným shledáním, jak by se mohlo zdát, píše Faridaily24. Především manželky veteránů s posttraumatickou poruchou mohou čelit riziku domácího násilí. "Mnohým vojákům bude trvat nejméně rok nebo dva, než se znovu přizpůsobí rodinnému životu," uvedli experti.

Ruské ministerstvo práce také očekává nárůst neplánovaných těhotenství, přičemž k vládě přidružený think-tank předpovídá poválečný babyboom. Podle obou zdrojů je však stabilní a řízený nárůst porodnosti nepravděpodobný.

Moskva si rozsah problémů, které návrat vojáků představuje, uvědomuje. Prezident Vladimir Putin podporu veteránů svěřil své neteři, Anně Civilevové, kterou jmenoval náměstkyní ministra obrany a šéfkou státem financované nadace Obránci vlasti.

Schopnost vlády reintegrovat vojáky ale může i tak narazit na tvrdé limity. Jedním z hlavních cílů nadace Obránci vlasti je třeba poskytování psychologické podpory bývalým vojákům. Rusko však čelí velkému nedostatku psychologů i léčebných center. S demobilizovanými vojáky trpícími posttraumatickou stresovou poruchou navíc může pracovat pouze psycholog, který projde specializovaným školením.

Některé ruské univerzity na tento úkol začaly připravovat studenty. "Ale jsou to mladí učni - opravdu si myslíte, že je starší traumatizovaný voják bude brát vážně? Samozřejmě, že ne," řekl jeden z úředníků ministerstva práce.

Kromě toho je v Rusku kritický nedostatek profesionálních rehabilitačních odborníků a kariérních poradců. Podle jednoho ze zdrojů z federální vlády stávající odborníci zatím dokázali zvládnout veterány, kteří již vyhledali pomoc. "Ale pokud se z fronty vrátí tisíce lidí najednou, systém by se mohl sesypat," uvedl zdroj.

Další výzvou, kterou bude muset Moskva řešit, je prosté přiznání problémů, které návrat veteránů představuje, poznamenaly zdroje. Takové stanovisko by totiž mohlo podkopat propagandou budovaný obraz "ruských válečných hrdinů" - a úřady prozatím nemají strategii, jak se s tím vypořádat.

