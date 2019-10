Muž podezřelý z vraždy, jehož případ přispěl k protestům v Hongkongu, je na svobodě

Úřady v Hongkongu propustily muže podezřelého z toho, že na Tchaj-wanu spáchal vraždu. Případ tohoto hongkongského občana přispěl k protestům, které v této zvláštní správní čínské oblasti začaly letos v červnu kvůli zákonu, jenž měl umožnit vydávání lidí podezřelých z kriminálních činů i do Číny.

Chan Tong-kai je podezřelý, že loni během výletu na Tchajwan zavraždil svoji těhotnou přítelkyni. Její tělo se našlo v kufru pohozeném u stanice metra v Tchaj-peji. Chan se sám do Hongkongu vrátil.

Hongkong tchajwanské žádosti o jeho vydání nevyhověl, protože nemá s Tchaj-wanem příslušnou dohodu. Chan byl ale v Hongkongu uvězněn kvůli finančním podvodům.

Když tento dvacetiletý muž ve středu opouštěl vězení, omluvil se příbuzným své přítelkyně a řekl, že je ochoten se vydat tchajwanské policii a čelit obvinění a následně jít k soudu. Tchaj-pej kritizuje hongkongské úřady za to, že ho nechaly cestovat samostatně, a nabídla, že pošle tým, který by Chana na Tchaj-wan doprovodil. To ale Hongkong odmítl.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dávala Chanův případ za příklad toho, proč prosazovala vydávací zákon, který měl řešit nedostatky současných právních předpisů ohledně vydávání lidí.

Aktivisté v Hongkongu ale v její snaze spatřovali nebezpečí, že budou moci být do pevninské Číny vydáváni i odpůrci Pekingu a bude s nimi naloženo podle čínského trestního řádu. Z demonstrací se postupně staly masové protesty. Očekává se, že zákon bude ve středu formálně stažen během druhého čtení hongkongského parlamentu.