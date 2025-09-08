"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

Mileiova nedávno založená strana Svoboda postupuje (LLA) získala v největší argentinské provincii pouze 34 procent hlasů a utrpěla drtivou porážku od levicové peronistické opozice, která podle výsledků sčítání hlasů v neděli večer získala 47 procent hlasů. Milei připustil, že se jedná o jasnou prohru.
"Utrpěli jsme porážku a musíme ji zodpovědně přijmout," řekl Milei s vážnou tváří svým příznivcům v sídle strany. Jeho tón byl u toho zamyšlený, až pokorný, píše AP. Přesto slíbil, že se bude držet své radikální ekonomické reformy, a řekl, že ve vládní politice žádné ústupky nebudou.
Oboje volby jsou brány jako zkouška Mileiovy popularity a podle agentury AP budou rozhodující pro upevnění jeho moci.
Milei bývá označován za krajně pravicového politika, anarchokapitalistu či populistu. Ve volbách zvítězil s radikálními požadavky na ekonomický a politický obrat. Oznámil, že zavede americký dolar jako zákonné platidlo, zruší centrální banku a mnoho ministerstev a drasticky sníží sociální výdaje.
Argentinu čekají 26. října částečné parlamentní volby.