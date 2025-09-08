Zahraničí

"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

před 24 minutami
Argentinský prezident Javier Milei utrpěl v neděli drtivou porážku v místních volbách v nejlidnatější provincii Buenos Aires, které byly široce vnímány jako zkouška Mileiovy popularity po téměř dvouletém působení v prezidentském úřadu a ukazatel toho, jak si povede v klíčových částečně parlamentních volbách na konci října, píše agentura AP.
Argentinský prezident Javier Milei (na archivním snímku).
Argentinský prezident Javier Milei (na archivním snímku). | Foto: Reuters

Mileiova nedávno založená strana Svoboda postupuje (LLA) získala v největší argentinské provincii pouze 34 procent hlasů a utrpěla drtivou porážku od levicové peronistické opozice, která podle výsledků sčítání hlasů v neděli večer získala 47 procent hlasů. Milei připustil, že se jedná o jasnou prohru.

"Utrpěli jsme porážku a musíme ji zodpovědně přijmout," řekl Milei s vážnou tváří svým příznivcům v sídle strany. Jeho tón byl u toho zamyšlený, až pokorný, píše AP. Přesto slíbil, že se bude držet své radikální ekonomické reformy, a řekl, že ve vládní politice žádné ústupky nebudou.

Oboje volby jsou brány jako zkouška Mileiovy popularity a podle agentury AP budou rozhodující pro upevnění jeho moci.

Milei bývá označován za krajně pravicového politika, anarchokapitalistu či populistu. Ve volbách zvítězil s radikálními požadavky na ekonomický a politický obrat. Oznámil, že zavede americký dolar jako zákonné platidlo, zruší centrální banku a mnoho ministerstev a drasticky sníží sociální výdaje.

Argentinu čekají 26. října částečné parlamentní volby.

 
