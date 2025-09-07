Ministr zdravotnictví Kennedy je hrozbou pro zdraví Američanů, tvrdí jeho rodina

"Lékařská rozhodnutí patří do rukou vyškolených a licencovaných odborníků, nikoli nekompetentních a pomýlených vůdců," stojí v příspěvku ministrovy sestry Kerry Kennedyové na síti X. "Robert Kennedy mladší je hrozbou pro zdraví a pohodu každého Američana. Nikdo z nás nebude ušetřen bolesti, kterou způsobuje," dodal její syn a bývalý kongresman Joseph P. Kennedy III.
Jejich prohlášení následovala po Kennedyho čtvrtečním slyšení v Senátu, kde čelil kritickým otázkám o jeho přístupu k očkování a také o odvolání šéfky Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Susan Monarezové. Slyšení se uskutečnilo den poté, co Kennedyho přes tisíc zaměstnanců a bývalých pracovníků ministerstva zdravotnictví také vyzvalo k rezignaci.