"Pane, vy jste šarlatán!" Do Kennedyho se v Senátu pustili demokraté i republikáni

Šéfka CDC Susan Monarezová byla odvolána z funkce koncem srpna po necelém měsíci v úřadu, což Bílý dům zdůvodnil tím, že "nebyla v souladu s prezidentovým programem", jehož cílem je "učinit Ameriku znovu zdravou".
Monarezová ve čtvrtek uvedla, že byla nucena dopředu schvalovat rozhodnutí poradního výboru pro očkování, který Kennedy zcela obměnil. Monarezová to podle svých slov odmítla s tím, že doporučení týkající se vakcín musí být přísně posuzována na základě vědeckých poznatků, a nikoli schvalována z politických důvodů. Nahrazování členů odborných poradních sborů a propouštění vědeckých pracovníků pak označila za sabotáž.
Kennedy v Senátu tvrdil, že CDC potřebuje nové vedení, které bude odvážné, kompetentní a kreativní. "Neodvedli svou práci. Jejich úkolem bylo udržet nás zdravé. Musím některé z těchto lidí propustit, abych zajistil, že se to už nebude opakovat," řekl během slyšení, které bylo podle agentury AFP velmi napjaté.
Několik demokratických senátorů totiž Kennedyho obvinilo z lhaní pod přísahou, protože začátkem roku zákonodárcům tvrdil, že bude respektovat vědu a nebude lidem bránit v přístupu k očkování. "Pane, vy jste šarlatán," nařkla ho demokratická senátorka Maria Cantwellová. "Je v zájmu země, aby Robert Kennedy mladší odstoupil. A pokud to neudělá, měl by ho Donald Trump odvolat, než přijdou další oběti," prohlásil její stranický kolega Ron Wyden.
Jak ale poznamenává agentura Reuters, Kennedy čelil kritickým poznámkám a dotazům i ze strany některých republikánů, kteří dávali do kontrastu jeho kritiku očkování s tím, že se Trump opakovaně chválí za to, že díky němu se rychle podařilo vyvinout očkování proti covidu-19 a zachránit tak miliony životů.
"Pane ministře Kennedy, při svém slyšení před Senátem jste slíbil, že budete dodržovat nejvyšší standardy pro vakcíny. Od té doby jsem však začal mít vážné obavy," řekl mu třeba republikán John Barrasso.
Slyšení se uskutečnilo den poté, co Kennedyho přes tisíc zaměstnanců a bývalých pracovníků ministerstva zdravotnictví vyzvalo k rezignaci.