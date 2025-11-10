Ministerstvo zdravotnictví v Gaze obdrželo 15 těl Palestinců za vráceného vojáka

"Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dnes obdrželo 15 těl mučedníků, která izraelský okupant vydal prostřednictvím Červeného kříže. Tím se celkový počet obdržených těl v rámci dohody o výměně rukojmích a vězňů zvýšil na 315," píše se v prohlášení resortu.
Palestinské teroristické hnutí Izraeli v neděli odpoledne předalo Goldinovy pozůstatky, které byly objeveny v tunelu ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy. Jeho identitu pak potvrdila forenzní analýza. Goldin v Gaze padl při izraelské operaci Ochranné ostří 1. srpna 2014, dvě hodiny po začátku tehdejšího příměří mezi Izraelem a Hamásem.
Ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců 7. října 2023 při útoku na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy podle sobotních údajů zabila 69 176 Palestinců a 170 685 dalších zranila.
Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle zahraničních nevládních organizací je přes 80 procent obětí civilních.
Na základě dohody o příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, měl Hamás a jeho spojenci do 72 hodin propustit všechny živé rukojmí a vrátit těla všech 28 mrtvých rukojmích. Izrael má za každého rukojmího vydat pozůstatky 15 Palestinců. Dne 13. října Hamás propustil všech 20 živých rukojmích a od té doby postupně předává těla mrtvých. V Gaze zůstávají čtyři zbývající rukojmí.