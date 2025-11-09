Zahraničí

Viděla šílené věci, teď se vrátila z Gazy. Rozhovor s českou válečnou fotografkou

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 2 hodinami
Dokumentovala dětskou prostituci v Etiopii, zemětřesení na Haiti, útoky kyselinou v Indii, žehlení ženských prsů v Kamerunu, násilí na ženách v Afghánistánu nebo frontové linie v Iráku a v Sýrii. Před několika dny se válečná fotografka Jarmila Štuková vrátila z Pásma Gazy, kde viděla řádění Hamásu i to, jak v oblasti trpí civilisté. O své kariéře i zážitcích mluvila v pořadu Spotlight News.
Válečná fotografka Jarmila Štuková v pořadu Spotlight News. | Video: Jaroslav Synčák

Za 20 let své kariéry zažila silné momenty skoro všude, do paměti se jí ale vryly například děsivé útoky kyselinou v Indii. "Dělali jsme dokument o kyselinových útocích, které byly páchány vůči tamějším ženám," vzpomíná. "Představte si, že máte úplně zdestruovaný obličej, mnoho z těch žen přišlo o zrak."

V Gaze zkoušela vést dialog s oběma stranami konfliktu. "Hodně jsem mluvila s vojákyněmi z izraelské strany, které mi ukazovaly video, jak Hamás 7. října před dvěma lety drsně a odporně vstoupil na tato místa," popisuje snímky žen, na nichž Hamás přímo na místě znásilňoval jejich kamarádky.

"Zároveň je ale velmi bolestné sledovat i to, jak trpí civilisté v Gaze, a tu obrovskou destrukci. Já jsem v Gaze pracovala už předtím a znám tam spoustu lidí, kteří byli proti Hamásu, takže pro ně je to samozřejmě velmi těžké," poukazuje na nejednoznačnost celého konfliktu.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu nebo v oblíbených podcastových aplikacích.

 
