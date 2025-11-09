Viděla šílené věci, teď se vrátila z Gazy. Rozhovor s českou válečnou fotografkou

Za 20 let své kariéry zažila silné momenty skoro všude, do paměti se jí ale vryly například děsivé útoky kyselinou v Indii. "Dělali jsme dokument o kyselinových útocích, které byly páchány vůči tamějším ženám," vzpomíná. "Představte si, že máte úplně zdestruovaný obličej, mnoho z těch žen přišlo o zrak."
V Gaze zkoušela vést dialog s oběma stranami konfliktu. "Hodně jsem mluvila s vojákyněmi z izraelské strany, které mi ukazovaly video, jak Hamás 7. října před dvěma lety drsně a odporně vstoupil na tato místa," popisuje snímky žen, na nichž Hamás přímo na místě znásilňoval jejich kamarádky.
"Zároveň je ale velmi bolestné sledovat i to, jak trpí civilisté v Gaze, a tu obrovskou destrukci. Já jsem v Gaze pracovala už předtím a znám tam spoustu lidí, kteří byli proti Hamásu, takže pro ně je to samozřejmě velmi těžké," poukazuje na nejednoznačnost celého konfliktu.