Měly rozhodnout, ale všechno je jinak. Tanky jsou na Ukrajině prakticky k ničemu

Měla to být jedna z rozhodujících zbraní, které Západ dodal Ukrajině. Americké Abramsy a německé Leopardy měly hrát zásadní roli v ukrajinské ofenzivě v roce 2023. Tanky ale postupně na ukrajinském bojišti zcela pozbyly svého původního významu. Ukrajinci se proto rozhodli, že jejich využívání proti ruským agresorům zcela změní.

Ukrajinci se po ztrátě 1000 tanků, z nichž mnohé zničily ruské drony, rozhodli rozdat nejlepší stroje i útočným brigádám národní gardy. Tyto polovojenské útvary tvořené z pohraničníků, federální policie a dalších sil vnitřní bezpečnosti budou využívat také německé Leopardy, píše americký server Forbes.

Jde o část celkové změny ukrajinské tankové doktríny v éře dronů. Tanky, které fungují spíše jako obezřetné dělostřelectvo a méně jako drze útočná vozidla pro boj zblízka, ztrácejí na významu. Ukrajinská armáda si tuto novou skutečnost uvědomuje a reorganizuje své jednotky.

Posádky tanků by měly operovat mimořádně opatrně, většinu času se skrývat ve stodolách, garážích nebo zákopech a jen občas vyjet ven, aby vypálily několik střel, a pak se zase skrýt. "Nastává nová éra opatrného tanku," prohlásil loni David Kiričenko, analytik washingtonského Centra pro analýzu evropské politiky.

Ukrajinské tanky se rozptýlí na bojišti a skryjí se, aby je nezachytily drony. Ve válce, které stále více vládnou malí smrtící roboti, budou hrát spíše podpůrnou než hlavní roli. Konečným výsledkem by měl být o něco menší tankový sbor.

Snížení počtu tankových jednotek může také pomoci generálnímu štábu vyřešit jeden z jeho nejtíživějších problémů: velký nedostatek pěchoty v první linii. Pokud by vojenští plánovači posílali méně nováčků do tankové školy, mohli by jich více posílat do pěchotní školy.

