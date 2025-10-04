Zahraničí

Masové protesty v Tbilisi rozehnala policie. Gruzínský sen slaví další vítězství

před 1 hodinou
Desítky tisíc demonstrantů vyšly do ulic Tbilisi poté, co se gruzínská vláda prohlásila za vítěze sobotních komunálních voleb. V zemi se po téměř roce politické krize mezi vládou a proevropskou opozicí konaly místní volby. 
Stoupenci opozice sobotní komunální volby bojkotovali, místo hlasování se shromáždili v centru Tbilisi a požadovali propuštění politických vězňů.
Stoupenci opozice sobotní komunální volby bojkotovali, místo hlasování se shromáždili v centru Tbilisi a požadovali propuštění politických vězňů. | Foto: ČTK

Tisíce demonstrantů se v metropoli shromáždily na centrálním Náměstí Svobody a na Rustaveliho třídě a mávaly gruzínskými a evropskými vlajkami. Krátce před uzavřením volebních místností dav pochodoval k prezidentskému paláci, do kterého se někteří demonstranti pokusili vniknout. Policie proti nim použila slzný plyn, píše agentura AFP.

Vládnoucí strana Gruzínský sen oznámila, že zvítězila ve všech obcích jihokavkazské země s 3,7 miliony obyvatel ve volbách, které bojkotovaly dva největší opoziční bloky, píše agentura AP. Jejich představitelé vyzvali k mírové revoluci a obviňují vládnoucí stranu z proruských a autoritářských tendencí.

Prozápadní opozice v Gruzii pořádá protesty od října loňského roku, kdy strana Gruzínský sen vyhrála parlamentní volby, které její kritici označují za zmanipulované. Strana obvinění z manipulace odmítla.

Gruzie, kdysi jedna z nejvíce prozápadně orientovaných zemí, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu, má od začátku ruské války na Ukrajině napjaté vztahy se Západem. Vláda krátce po loňských volbách zmrazila přístupové rozhovory s Evropskou unií, čímž náhle změnila dlouhodobý kurz, což vyvolalo velké demonstrace.

Krátce před uzavřením volebních místností stoupenci opozice pochodovali k prezidentskému paláci, do něhož se část z nich pokusila proniknout. Policie použila slzný plyn.
Krátce před uzavřením volebních místností stoupenci opozice pochodovali k prezidentskému paláci, do něhož se část z nich pokusila proniknout. Policie použila slzný plyn. | Foto: Reuters

Strana Gruzínský sen miliardáře Bidziny Ivanišviliho je u vlády od roku 2012. Miliardář, který je nejbohatším mužem Gruzie, ke svému majetku přišel v Rusku. Jeho vláda podle pozorovatelů omezuje demokratické principy a opozice ji obviňuje, že zemi odvádí z cesty do EU a žene do područí Moskvy.

 
