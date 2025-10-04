Masové protesty v Tbilisi rozehnala policie. Gruzínský sen slaví další vítězství

Tisíce demonstrantů se v metropoli shromáždily na centrálním Náměstí Svobody a na Rustaveliho třídě a mávaly gruzínskými a evropskými vlajkami. Krátce před uzavřením volebních místností dav pochodoval k prezidentskému paláci, do kterého se někteří demonstranti pokusili vniknout. Policie proti nim použila slzný plyn, píše agentura AFP.
Vládnoucí strana Gruzínský sen oznámila, že zvítězila ve všech obcích jihokavkazské země s 3,7 miliony obyvatel ve volbách, které bojkotovaly dva největší opoziční bloky, píše agentura AP. Jejich představitelé vyzvali k mírové revoluci a obviňují vládnoucí stranu z proruských a autoritářských tendencí.
Prozápadní opozice v Gruzii pořádá protesty od října loňského roku, kdy strana Gruzínský sen vyhrála parlamentní volby, které její kritici označují za zmanipulované. Strana obvinění z manipulace odmítla.
Gruzie, kdysi jedna z nejvíce prozápadně orientovaných zemí, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu, má od začátku ruské války na Ukrajině napjaté vztahy se Západem. Vláda krátce po loňských volbách zmrazila přístupové rozhovory s Evropskou unií, čímž náhle změnila dlouhodobý kurz, což vyvolalo velké demonstrace.
Strana Gruzínský sen miliardáře Bidziny Ivanišviliho je u vlády od roku 2012. Miliardář, který je nejbohatším mužem Gruzie, ke svému majetku přišel v Rusku. Jeho vláda podle pozorovatelů omezuje demokratické principy a opozice ji obviňuje, že zemi odvádí z cesty do EU a žene do područí Moskvy.